Öğretmene dehşeti yaşattı: Öğrenci velisi okul bahçesinde öğretmene böyle saldırdı - Son Dakika
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Öğretmene dehşeti yaşattı: Öğrenci velisi okul bahçesinde öğretmene böyle saldırdı

05.05.2022 17:22

Öğretmene dehşeti yaşattı: Öğrenci velisi okul bahçesinde öğretmene böyle saldırdı Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir ilkokulda öğrenci velisinin öğretmene saldırdığı anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Öğretmene dehşeti yaşattı: Öğrenci velisi okul bahçesinde öğretmene böyle saldırdı

KAYSERİ - Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir ilkokulda öğrenci velisinin öğretmene saldırdığı anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Erciyesevler Mahallesi'nde bulunan Osman Zeki Yücesan İlkokulu'nda meydana gelen olayda öğrenci velisi olan İ.Ü., 'sınıf öğretmeninin kardeşiyle ilgilenmediğini' iddia ederek okula geldi. Burada kardeşinin öğretmeni Mehmet Emin Ş. ile görüşen şahıs ile öğretmen arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın büyümesi üzerine İ.Ü., sınıf öğretmeni Mehmet Emin Ş.'ye saldırdı. Saldırı anı okuldaki güvenlik kameraları tarafından kaydedilirken, öğretmen de şikayetçi oldu. Öte yandan saldırı anında okul bahçesinde bulunan öğrencilerin yaşadığı panik de kameralar tarafından kaydedildi.

Sendikalar okul önünde eylem yaptı

Eğitim Gücü-Sen ve Hürriyetçi Eğitim Sen Kayseri Şubesi üyeleri de olayın meydana geldiği Osman Zeki Yücesan İlkokulu önünde saldırıyı kınadı. Eğitim Gücü Sen Kayseri Şube Başkanı Yasemin Çandır yaptığı basın açıklamasında, "Okullar insan popülasyonunun en yoğun olduğu kurumlardan biridir. Okulun bu yönü birçok insan ilişkisini de beraberinde getirmektedir. Okullarda şiddet, okul faaliyetlerini, öğretmen ve öğrenci, öğretmen ve okul yönetimi, öğretmen ve veli diyaloglarını sekteye uğratmakta, moral, motivasyon ve heyecan kaybına neden olmakta, iş doyumuna, öğrencilerle olan ilişkilere, örgütsel bağlılık ve güvene, aile ve sosyal ilişkilere olumsuz yansımakta, psikolojik olarak yaşanan yıpranma tüm yaşam alanlarını etkisi altına almaktadır. Şiddetin sadece maruz kalan eğitimciyi değil, tüm toplum kesimlerine olumsuz etkisi bu noktada başlamaktadır. Can kaybı ile yaşanan şiddet olayları ise okul ve toplum nezdinde, mesleki olarak büyük bir travmaya neden olmaktadır. Eğitimcileri şiddetin hedefinde olan bir toplumun geleceği karanlıktır. Ciddi ve çok yönlü bir sorun olan şiddete çözüm bulunması için, başta Milli Eğitim Bakanlığı olmak üzere herkesi elini taşın altına koymaya davet ediyoruz. Somut tedbirler bekliyoruz. Sağlık çalışanlarına dönük şiddet eylemlerinde olduğu gibi öğretmenlere yönelik işlenen suçlarında katalog suçlar kapsamına alınmasını talep ediyoruz. Şiddet, nefretten doğar. Nefret, hiddeti körükler. Hiddet ise toplumsal sorunları doğurur. Eğitimde şiddete, nefrete, hiddete yer yoktur" dedi.

Olay

İlçeye bağlı Erciyesevler Mahallesi'nde bulunan Osman Zeki Yücesan İlkokulu'nda geçtiğimiz 22 Nisan'da meydana gelen olayda, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı provaları sırasında 2. sınıf öğrencisinin abisi İ.Ü. okula geldi. Sınıf öğretmeni Mehmet Emin Ş. ile tartışan İ.Ü., tartışmanın büyümesi üzerine sınıf öğretmeni Mehmet Emin Ş.'yi darp etti. Haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen İ.Ü. karakola götürülerek adli işlem başlatıldı.

Öğretmene dehşeti yaşattı: Öğrenci velisi okul bahçesinde öğretmene böyle saldırdı
Öğretmene dehşeti yaşattı: Öğrenci velisi okul bahçesinde öğretmene böyle saldırdı
Öğretmene dehşeti yaşattı: Öğrenci velisi okul bahçesinde öğretmene böyle saldırdı
Öğretmene dehşeti yaşattı: Öğrenci velisi okul bahçesinde öğretmene böyle saldırdı
Öğretmene dehşeti yaşattı: Öğrenci velisi okul bahçesinde öğretmene böyle saldırdı
Öğretmene dehşeti yaşattı: Öğrenci velisi okul bahçesinde öğretmene böyle saldırdı

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Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Öğretmene dehşeti yaşattı: Öğrenci velisi okul bahçesinde öğretmene böyle saldırdı - Son Dakika


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