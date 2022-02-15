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Son dakika haberleri... Öğretmenin 'cinsel istismar' suçundan 110 yıl hapsi istendi - Son Dakika

Son dakika haberleri... Öğretmenin 'cinsel istismar' suçundan 110 yıl hapsi istendi

15.02.2022 20:49
Son dakika haberleri... Öğretmenin 'cinsel istismar' suçundan 110 yıl hapsi istendi

Son dakika haberlerine göre SAMSUN'da 5 öğrencisine yönelik cinsel istismar iddiasıyla tutuklanan Kazım Orbay İlkokulu öğretmeni Yüksel Özkan (51) hakkında, 'Çocuğun cinsel istismarı' suçundan 110 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

SAMSUN'da 5 öğrencisine yönelik cinsel istismar iddiasıyla tutuklanan Kazım Orbay İlkokulu öğretmeni Yüksel Özkan (51) hakkında, 'Çocuğun cinsel istismarı' suçundan 110 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. İddianamede, Özkan'ın çocuklara yönelik kullandığı 'Öğretmen sevgisi ister misin?' ve 'Beni dudağımdan öper misin?' ifadeleri yer aldı.

İlkadım ilçesindeki Kazım Orbay İlkokulu'na geçen yıl atanan sınıf öğretmeni Yüksel Özkan, bazı öğrencilerine yönelik cinsel saldırı iddiasıyla Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Bürosu ekiplerince 14 Aralık 2021'de gözaltına alındı. Olayın ardından okul önünde toplanan veliler, duruma tepki gösterdi. Özkan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Sınıf öğretmeni Yüksel Özkan'ın daha önce de taciz iddiasıyla yargılandığı davada 25 yıl hapis cezası aldığı ve Yargıtay'a itirazı nedeniyle hukuki sürecin devam ettiği ortaya çıktı.

Özkan hakkında 5 çocuk için ayrı ayrı 'Çocuğun cinsel istismarı' iddiasıyla Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame, 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Mağdur çocuklar ile velileri, tanık ve bilgi sahibi kişilerin ifadelerinin yer aldığı iddianamede Özkan hakkında toplamda 110 yıla kadar hapis cezası talep edildi.İddianamede, mağdur öğrencilerden birinin verdiği ifadesinde, 'Yüksel Özkan bana, 'Öğretmen sevgisi ister misin?' dedi. Ben de, 'İsterim' deyince bana sıkıca sarıldı. Alnımdan ve başımdan öptü' ifadesine yer verildi. Bir başka mağdur öğrenci ise ifadesinde ise, "Yüksel Özkan diğer öğrencileri sırayla sınıftan dışarı çıkararak bana, 'Beni dudağımdan öper misin?' dedi. Ben de kabul etmeyince, 'Tamam çık dışarı' dedi. Sonrasında da hiçbir şey olmamış gibi yanımıza geldi' dediği yer alıyor.'ÖĞRENCİLERE FAZLA YÜKLENDİĞİM İÇİN BÖYLE YAPIYORLAR'

İddianamede Yüksel Özkan'ın ifadesi de yer aldı. Özkan ifadesinde "Öğrencilerin beyanında olan hiçbir olay yaşanmadı. Kitap okuma dersleri sınıfın içinde, bütün öğrenciler varken işleniyor. Bir öğrenci kitap okurken bir yandan da bütün sınıfı görebiliyor. Yani bana atılan suçların hiçbirinin gerçek olması mümkün değil. Sorular konusunda öğrencilerden birine biraz fazla yükleniyordum. Bu nedenle hakkımda bu tür suç isnatlarında bulunuyor. Suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.


Son dakika haberleri... Öğretmenin 'cinsel istismar' suçundan 110 yıl hapsi istendi
Son dakika haberleri... Öğretmenin 'cinsel istismar' suçundan 110 yıl hapsi istendi
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Yüksel Özkan, Öğretmen, İlkadım, Samsun, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Öğretmenin 'cinsel istismar' suçundan 110 yıl hapsi istendi - Son Dakika


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