Üye Girişi
Son dakika haberleri! Öğretmenin öğrencisini tekme tokat dövdüğü anlar kamerasında - Son Dakika

Son dakika haberleri! Öğretmenin öğrencisini tekme tokat dövdüğü anlar kamerasında

23.12.2021 11:33

Gelen son dakika haberine göre Aksaray'da Matematik öğretmeninin öğrencisini dövüp boğazını sıktığı görüntüler okulun güvenlik kamerasına yansıdı.

Aksaray'da Matematik öğretmeninin öğrencisini dövüp boğazını sıktığı görüntüler okulun güvenlik kamerasına yansıdı. Bağrışma seslerini duyan diğer öğretmenlerin müdahalesiyle kurtarılan öğrencinin ailesi öğretmenden şikayetçi olurken, öğretmen çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, 14 Aralık tarihinde Aksaray'ın Ortaköy ilçesinde bulunan Şehit Salih Aksu Ortaokulunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, okulda Matematik öğretmeni olarak görev yapan öğretmen Ali Rıza Y., ders sırasında 5'inci sınıf öğrencisi T.K.'yı sınıftan çıkarttı. Sınıfın kapısını kapattıktan sonra öğretmen öğrenciye tokatlamaya başladı. Ardından hızını alamayan öğretmen öğrencisinin boğazını sıkıp defalarca tekme tokat atıp dövdü. Tüm bu yaşananlar okulun güvenlik kamerasına yansıdı. Bu sırada bağrışma seslerini duyan bir diğer öğretmen dersi bırakıp koridora çıktı. Dayak diyen öğrenciye kalkan olan kadın öğretmenin müdahalesiyle öğrenci dayakçı öğretmenin elinden kurtarıldı. Yaşadığı olayı anlattığı babası Duran K. tarafından hastaneye götürülen öğrenci T.K., sağlık kontrolünden geçirildi. Baba Turan K. daha sonra da Cumhuriyet Savcılığına giderek öğretmen Ali Rıza Y.'den şikayetçi oldu.

DAYAKÇI ÖĞRETMEN AÇIĞA ALINDI

Aksaray İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından öğretmenin açığa alındığı duyuruldu. Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada "İlimiz Ortaköy ilçesi Şehit Salih Aksu Ortaokulunda görev yapan öğretmen Ali Rıza Y.'nin öğrencimizi darp ettiği olay ile ilgili valiliğimizce öğretmen derslerden el çektirilmiş olup, adli ve idari soruşturma devam etmektedir" denildi.

Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı öğretmen Ali Rıza Y.'nin öğrencisine uyguladığı şiddetin ardından gözaltına alındığını ve çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldığını duyurdu. Yapılan yazılı açıklamada, "14/12/2021 tarihinde Ortaköy Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal soruşturma başlatıldığı, şüpheli öğretmenin gözaltına alındığı, bir gün gözaltı tedbirleri uygulanan şüpheli hakkında sevk üzerine Ortaköy Sulh Ceza Hakimliğince adli kontrol kararı uygulanmıştır. Soruşturma süreci Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından titizlikle yürütülmektedir" denildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(Yasin Can-İHA)

Son dakika haberleri! Öğretmenin öğrencisini tekme tokat dövdüğü anlar kamerasında
Son dakika haberleri! Öğretmenin öğrencisini tekme tokat dövdüğü anlar kamerasında
Son dakika haberleri! Öğretmenin öğrencisini tekme tokat dövdüğü anlar kamerasında
Son dakika haberleri! Öğretmenin öğrencisini tekme tokat dövdüğü anlar kamerasında
Son dakika haberleri! Öğretmenin öğrencisini tekme tokat dövdüğü anlar kamerasında

Cumhuriyet, matematik, Aksaray, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Öğretmenin öğrencisini tekme tokat dövdüğü anlar kamerasında - Son Dakika


YORUMLAR
500
Ünlü kahin Nostradamus'un 2022 yılı kehanetleri duyanların tüylerini ürpertti! Ünlü kahin Nostradamus'un 2022 yılı kehanetleri duyanların tüylerini ürpertti!         
11:54
Delta'ya yakalanıp aşı olmayan kişiler Omicron varyantına karşı en şanssız grup olarak değerlendirildi Delta'ya yakalanıp aşı olmayan kişiler Omicron varyantına karşı en şanssız grup olarak değerlendirildi         
11:51
Merkez Bankası bugünkü dolar alış kurunu açıkladı Merkez Bankası bugünkü dolar alış kurunu açıkladı         
11:35
Toprağa vurdukları kazmayı geri çekemeyen kazı ekibi, gözyaşlarına boğuldu Toprağa vurdukları kazmayı geri çekemeyen kazı ekibi, gözyaşlarına boğuldu         
11:10
Yoksulluğun en çarpıcı hali! Genç çift ve küçük kızları farelerin cirit attığı depoda yaşıyor Yoksulluğun en çarpıcı hali! Genç çift ve küçük kızları farelerin cirit attığı depoda yaşıyor         
10:46
Son Dakika: Döviz kurundaki düşüşü fiyatlara yansıtmayanlara karşı denetimler artacak Son Dakika: Döviz kurundaki düşüşü fiyatlara yansıtmayanlara karşı denetimler artacak         
10:21
Milli Eğitim Müdürünün zor anları! Buz pistine dönen yolda makam aracını durdurmak için mücadele ettiler Milli Eğitim Müdürünün zor anları! Buz pistine dönen yolda makam aracını durdurmak için mücadele ettiler         
09:20
Kamyonet tıra çarptı! Kazada anne ve kızı hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı Kamyonet tıra çarptı! Kazada anne ve kızı hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı         
08:38
Öğrencisini yumruklayıp hastanelik eden öğretmen serbest bırakıldı, sosyal medya ayağa kalktı: Ali Rıza Y. tutuklansın Öğrencisini yumruklayıp hastanelik eden öğretmen serbest bırakıldı, sosyal medya ayağa kalktı: Ali Rıza Y. tutuklansın         
07:51
Bodrum'un kültür ve sanat elçisi olan Süperstar Ajda Pekkan gözyaşlarını tutamadı Bodrum'un kültür ve sanat elçisi olan Süperstar Ajda Pekkan gözyaşlarını tutamadı         
03:50
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Memur-Sen Başkanı Yalçın, ek zam ve 3600 ek gösterge için iki kritik tarihe dikkat çekti Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Memur-Sen Başkanı Yalçın, ek zam ve 3600 ek gösterge için iki kritik tarihe dikkat çekti         
21:07
Ronaldo'ya verilen para akla hayale sığmaz Ronaldo'ya verilen para akla hayale sığmaz         
17:36
Yeğenine cinsel istismarla suçlanan sanığa beraat Yeğenine cinsel istismarla suçlanan sanığa beraat         
17:18
Bakan Nebati'den uyarı: Kurdaki düşüş fiyatlara yansımazsa Hazine ve Maliye Bakanlığı kendisini gösterecektir Bakan Nebati'den uyarı: Kurdaki düşüş fiyatlara yansımazsa Hazine ve Maliye Bakanlığı kendisini gösterecektir         
16:09
Halkbank'ın "Kur korumalı TL vadeli mevduat" sistemiyle ilgili tartışma yaratan reklamı Meclis gündemine taşındı Halkbank'ın "Kur korumalı TL vadeli mevduat" sistemiyle ilgili tartışma yaratan reklamı Meclis gündemine taşındı         
15:31
4 yıl 1 ay hapisle yargılanan Burak Özçivit'in ifadesi ortaya çıktı: Sette önlem alınmadı 4 yıl 1 ay hapisle yargılanan Burak Özçivit'in ifadesi ortaya çıktı: Sette önlem alınmadı         
15:26
KKTC'de de asgari ücret artırıldı! İşte 2022 yılı için ödenecek rakam KKTC'de de asgari ücret artırıldı! İşte 2022 yılı için ödenecek rakam         
15:23

Son Dakika Haberleri
11:52 Erdoğan gazetecilere ikram etmişti! Bucak salebinin ünü tüm Türkiye'ye yayıldı! Kilosu 1500 TL
11:51 Delta'ya yakalanıp aşı olmayan kişiler Omicron varyantına karşı en şanssız grup olarak değerlendirildi
11:42 Nijerya'da 1 milyon dozdan fazla korona aşısı imha edildi
11:34 Merkez Bankası bugünkü dolar alış kurunu açıkladı
11:32 Alişan'dan Başkan Ali Koç'a çağrı: İstifa edin artık!
11:19 Meteoroloji'nin uyarılarının ardından İstanbul'da kar yağışı etkisini gösterdi!
11:15 Eşini kabloyla boğarak öldüren cani, mahkemede müebbet hapis cezası aldı
11:13 Ekonomistler o tarihi işaret ediyor! 3 Ocak, neden dolar/TL için kritik tarih?
11:11 Dolar güne 70 kuruş düşüşle başladı!
11:10 Toprağa vurdukları kazmayı geri çekemeyen kazı ekibi, gözyaşlarına boğuldu
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2021 12:01:37. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri! Öğretmenin öğrencisini tekme tokat dövdüğü anlar kamerasında - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement