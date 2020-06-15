Son dakika haberleri... Öğretmenler görme ve işitme engelliler için sensörlü baston üretti - Son Dakika

Muş'ta, Özel Bilim ve Teknik Koleji öğretmenleri, görme ve işitme engellilerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19 ) sürecinde sosyal mesafelerini korumalarını sağlamak amacıyla sensörlü ve titreşimli baston üretti.

Okul Müdürü Özcan Yurtdaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, okulda görevli 3 öğretmenle birlikte pandemi sürecinde, görme ve işitme engellilerin sosyal mesafelerini koruyabilmelerini, herhangi bir engele çarpmadan daha rahat yürüyebilmelerini sağlamak için çalışma yürüttüklerini söyledi.

Bu kapsamda sansürlü ve titreşimli baston tasarladıklarını belirten Yurtdaş, şöyle konuştu:

"Yaptığımız üretimde vatandaşlarımız 50-60 santimetrelik bir mesafede engelle karşılaştığında uyarılıp, engele çarpmadan ortamdan uzaklaşabilmektedir. Şu anda ilk üretimine başladık. Talep olduğu takdirde öğrencilerimizin eğitime başlamasıyla günde ortalama 50-60 baston üretim imkanımız olacak. Park sensörü üzerine kurulduğu için şu anda maliyeti yüksek ancak seri üretim yapılması durumunda maliyeti düşecek."