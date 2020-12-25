Son dakika haberleri: Öğretmenliği bıraktı, kendi markasıyla ürettiği organik ürünleri satıyor - Son Dakika

Son dakika haberleri: Öğretmenliği bıraktı, kendi markasıyla ürettiği organik ürünleri satıyor

25.12.2020 08:27
Son dakika haberleri: Öğretmenliği bıraktı, kendi markasıyla ürettiği organik ürünleri satıyor, System.String[]

Son dakika haberleri: DİYARBAKIR'da Figen Gül, koronavirüs nedeniyle yüz yüze eğitime verilen aradan sonra evde organik ürün yapımına başladı.

DİYARBAKIR'da Figen Gül, koronavirüs nedeniyle yüz yüze eğitime verilen aradan sonra evde organik ürün yapımına başladı. Öğretmen eşi Lokman Gül ile birlikte yaptığı ürünleri, 'Figence' adıyla markalaştıran Gül, öğretmenliği bırakarak kendisini bu işe adadı. Diyarbakır'da kurulan organik ürünler pazarında tezgah da açan Gül, açtığı sosyal medya hesapları üzerinden de siparişler alarak yurt dışına kadar ürünlerini gönderiyor.

Diyarbakır'da özel bir okulda rehberlik öğretmeni olarak görev yapan Figen Gül, Türkiye'de, mart ayında görülen koronavirüsün ardından ara verilen yüz yüze eğitimle birlikte evde kalmaya başladı. Evdeki boş zamanlarında kozalak şurubu, reçel ve salça gibi ürünler üretmeye başlayan Gül, bunları eşe dosta sattı. Sosyal medya hesabı üzerinden de ürünlerini paylaşan Gül, talebin artması üzerine öğretmenliği bırakarak kendisini bu işe adadı. Kendisi gibi öğretmen olan eşinin de yardımıyla gece yarılarına kadar çalışan Gül, köylere giderek satın aldıkları sebze ve meyvelerden şurup, reçel ve salça yaptı. 8 ay gibi kısa sürede işleri büyüten Gül, ürünlerini kendi adıyla da 'Figence' olarak markalaştırdı. Gül, sosyal medya hesapları aracılığıyla yurt dışı dahil birçok yere ürünlerini gönderirken, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle Kayapınar ilçesinde kurulan Organik Ürünler Pazarı'nda tezgah açarak ürünlerini satmaya başladı.

Eşiyle birlikte gece yarılarına kadar çalıştıklarını belirten Gül, ciddi bir üretim yaptıklarını ifade ederek, "Yaklaşık 7 yıl boyunca öğretmenlik yaptım. Pandemi nedeniyle özel kurumların kapatılmasıyla biz de eve çekilmek zorunda kaldık. Evdeki bu süreçte karı koca öğretmen olunca bizim için zor geçmeye başladı. Ne yapabiliriz diye düşünürken eşime 'biz bir şeyler üreterek satarız, en azından evimizi idare ederiz' dedim. Sırt sırta verip başladık. Kozalak şurubunu astım hastası olarak kendim kullanarak şifa bulduğum için bu alanda üretim yapmak istedik. Bu şurubu üretmeye başladık ve sosyal medya sayfası üzerinden satış yaptık. Kozalak şurubuyla yaklaşık 7 ayda ciddi bir üretim yaptık. Belediyenin kadın daire hizmetlerinden ürün getirmemizi istediler. Ben de organik pazarda doğal ürünlerimi satabileceğim bir stand istedim. Tamamı bana ve eşime ait olan üretimini yaz boyu yaptığımız ürünlerimizi pazarlıyoruz. Salça, kozalak şurubu, turşu, reçel yapıyoruz. Bu alanda en büyük destekçim eşim oldu. Turşu kurmaktan salçaya kadar birçok alanda bana yardım etti. Onun desteği olmadan ilerleyemeyiz. Eşimin de yanımda olması ayrıca bir ilgi çekti. 'Karı koca öğretmen birlikte çalışıyorlar. Birlikte üretiyorlar' dediler. Bizi pazarda kabul etmelerindeki en büyük etken eşimdir" dedi.'EŞİM ARI GİBİDİR'Eşine olabildiğince destek çıkan Tarih Öğretmeni Lokman Gül ise derslerinden arta kalan zamanlarda eşinin yanında olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

"Üretici aslında eşim. Ben sadece ona destek oluyorum. Getir götür işlerinde, kargo, paketlemelerde yardım ediyorum. Sağ olsun o da elinden geldiğince yapıyor ve kadının doğasındaki üretkenlik gereği bunu da başarıyor. Küçük kızımızın rızkı için uğraşıyoruz. Bir kadının eşi ve evinin idaresi için bir şeyleri başararak yapması çok ayrı bir şey. Eşim arı gibidir."


Son dakika haberleri: Öğretmenliği bıraktı, kendi markasıyla ürettiği organik ürünleri satıyor
Son dakika haberleri: Öğretmenliği bıraktı, kendi markasıyla ürettiği organik ürünleri satıyor
Son dakika haberleri: Öğretmenliği bıraktı, kendi markasıyla ürettiği organik ürünleri satıyor
Son dakika haberleri: Öğretmenliği bıraktı, kendi markasıyla ürettiği organik ürünleri satıyor
Son dakika haberleri: Öğretmenliği bıraktı, kendi markasıyla ürettiği organik ürünleri satıyor
Son dakika haberleri: Öğretmenliği bıraktı, kendi markasıyla ürettiği organik ürünleri satıyor
Son dakika haberleri: Öğretmenliği bıraktı, kendi markasıyla ürettiği organik ürünleri satıyor
Son dakika haberleri: Öğretmenliği bıraktı, kendi markasıyla ürettiği organik ürünleri satıyor
Son dakika haberleri: Öğretmenliği bıraktı, kendi markasıyla ürettiği organik ürünleri satıyor
Son dakika haberleri: Öğretmenliği bıraktı, kendi markasıyla ürettiği organik ürünleri satıyor
Son dakika haberleri: Öğretmenliği bıraktı, kendi markasıyla ürettiği organik ürünleri satıyor
Son dakika haberleri: Öğretmenliği bıraktı, kendi markasıyla ürettiği organik ürünleri satıyor
Son dakika haberleri: Öğretmenliği bıraktı, kendi markasıyla ürettiği organik ürünleri satıyor
Son dakika haberleri: Öğretmenliği bıraktı, kendi markasıyla ürettiği organik ürünleri satıyor
Son dakika haberleri: Öğretmenliği bıraktı, kendi markasıyla ürettiği organik ürünleri satıyor

Diyarbakır, Kozalak, Türkiye, Medya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Öğretmenliği bıraktı, kendi markasıyla ürettiği organik ürünleri satıyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

CHP'li Özgür Karabat'a kaset şantajı iddiası! Bakan Soylu'nun talimatıyla çete yakalandı Fırtına geliyor! Meteoroloji'den İstanbul dahil 13 il için sarı kodlu uyarı Yangında ölen kedisine ağlayan kadının feryadı yürek dağladı: O benim çocuğumdu Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan yüz yüze eğitim mesajı: Hepimiz o günlere hazırlanıyoruz Bakan Koca, oranlarıyla birlikte açıkladı! İşte vaka sayısı düşen 15 ilimiz İYİ Parti lideri Meral Akşener, gençlik fotoğrafını paylaştı! Binlerce beğeni yağdı Ünlü ekonomist İslam Memiş: 2021'de gümüş altından daha fazla kazandıracak Müge Anlı'da insanları dolandıran ve 'Enişte' olarak bilinen kişinin kadın olduğu ortaya çıktı
MasterChef Türkiye'nin ilk finalisti belli oldu MasterChef Türkiye'nin ilk finalisti belli oldu         
07:27
Kısıtlamayı ihlal edip, Eskişehir-Bursa arası VIP araçla uyuşturucu partisi yapan 3 kişiye gözaltı Kısıtlamayı ihlal edip, Eskişehir-Bursa arası VIP araçla uyuşturucu partisi yapan 3 kişiye gözaltı         
07:05
Fahriye Evcen'den Burak Özçivit'e romantik mesaj! Kısa sürede yüz binlerce beğeni aldı Fahriye Evcen'den Burak Özçivit'e romantik mesaj! Kısa sürede yüz binlerce beğeni aldı         
23:55
Leonardo DiCaprio'ya karantina yaramadı, son hali görenleri şaşırtıyor Leonardo DiCaprio'ya karantina yaramadı, son hali görenleri şaşırtıyor         
23:01
Dünyanın en yüksek gökdeleni Burc Halife'ye ünlü şef CZN Burak'ın fotoğrafı yansıtıldı Dünyanın en yüksek gökdeleni Burc Halife'ye ünlü şef CZN Burak'ın fotoğrafı yansıtıldı         
22:27
Koronavirüs tedavisi gören hasta, oda arkadaşını 'dua ettiği için' oksijen tüpüyle öldürdü Koronavirüs tedavisi gören hasta, oda arkadaşını 'dua ettiği için' oksijen tüpüyle öldürdü         
21:47
Oğlunun arkadaşıyla kaçan Akile Doğan'ın kocası konuştu: Benim tek isteğim oğlumu alıp, boşanmak Oğlunun arkadaşıyla kaçan Akile Doğan'ın kocası konuştu: Benim tek isteğim oğlumu alıp, boşanmak         
17:19
İmamoğlu, Akit muhabirini fena bozdu: Çalıştığın yer gazete değil, sana cevap vermem İmamoğlu, Akit muhabirini fena bozdu: Çalıştığın yer gazete değil, sana cevap vermem         
15:00
Rusya'da yerel meclis toplantısında kriz: Sunumunuza değil, dekoltenize dikkat ettim Rusya'da yerel meclis toplantısında kriz: Sunumunuza değil, dekoltenize dikkat ettim         
14:30
Müge Anlı, 15 yaşındaki kız çocuğunu 20 gün tır dorsasında alıkoyan adama ateş püskürdü Müge Anlı, 15 yaşındaki kız çocuğunu 20 gün tır dorsasında alıkoyan adama ateş püskürdü         
14:00
Arkadaşını öldürüp intihar süsü vermişti, ifadesi şoke etti: Cinsel organını ağzıma sokmak istedi Arkadaşını öldürüp intihar süsü vermişti, ifadesi şoke etti: Cinsel organını ağzıma sokmak istedi         
13:38
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ekonomik kriz nedeniyle zor günler yaşıyor Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ekonomik kriz nedeniyle zor günler yaşıyor         
12:59
Yufkaya burnunu silen fenomenden garip savunma: Yardımlarım niye haber olmuyor? Yufkaya burnunu silen fenomenden garip savunma: Yardımlarım niye haber olmuyor?         
12:09
Çinli Sinovac koronavirüs aşısının sonuçlarını açıklamayı yine erteledi! ABD basınından Türkiye iddiası geldi Çinli Sinovac koronavirüs aşısının sonuçlarını açıklamayı yine erteledi! ABD basınından Türkiye iddiası geldi         
11:41
PKK'ya verdiği destekle bilinen futbolcu Deniz Naki Almanya'da tutuklandı PKK'ya verdiği destekle bilinen futbolcu Deniz Naki Almanya'da tutuklandı         
11:11
Bozkırın ortasında kurduğu seralarla kendi işinin patronu oldu Bozkırın ortasında kurduğu seralarla kendi işinin patronu oldu         
10:30
Servet olarak saklanan paralar, 90 yıl sonra yorgandan çıktı! Sadece hatıra olarak kaldılar Servet olarak saklanan paralar, 90 yıl sonra yorgandan çıktı! Sadece hatıra olarak kaldılar         
10:19
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2020 08:31:54. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri: Öğretmenliği bıraktı, kendi markasıyla ürettiği organik ürünleri satıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei