oğul evlerinde ölü bulundu - Son Dakika

oğul evlerinde ölü bulundu(2)

BABASINI VURUP İNTİHAR ETMİŞ

Osman P. ile oğlu Seyit Ali P.'nin evde ölü bulunmasıyla ilgili detaylar ortaya çıkmaya başladı. oğulun iki gün önce para nedeniyle tartıştığı, dün gece de aynı nedenden tartışma çıktığını değerlendiren polis, Seyit Ali P.'nin kendisine bıçakla saldıran babasını göğsünden tüfekle vurduğunu, ardından doğal gazı açarak yaşamına son verdiğini belirledi.

ANNE İLE 2 KIZININ FERYADI

Acı haberi alıp eve gelen anne Gülten P. ile 2 kızı, sinir krizi geçirdi. Gülten P., "Babası 'Seyid oğlum' diye severdi. Ben şimdi şimdi nasıl dayanacağım bu acıya, bu nasıl bir acı" diye gözyaşı döktü. Cenazelerin morga götürülmesi sırasında ise iki kız kardeş cenaze aracına sarılarak, "Gardaşım uyan" diye feryad etti. oğulun cenazeleri, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.