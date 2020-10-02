Son dakika haberleri: OHAL Komisyon 110 bin 250 başvuruyu karara bağladı - Son Dakika

Son dakika haberleri: OHAL Komisyon 110 bin 250 başvuruyu karara bağladı

Son dakika haberlerine göre Olağanüstü Hal (OHAL) İşlemleri İnceleme Komisyonu, 126 bin 300 başvurudan 110 bin 250 başvuruyu karara bağladı.

Son dakika haberleri: OHAL Komisyon 110 bin 250 başvuruyu karara bağladı, System.String[]

Olağanüstü Hal (OHAL) İşlemleri İnceleme Komisyonu, 126 bin 300 başvurudan 110 bin 250 başvuruyu karara bağladı. Komisyon, başvurulardan 12 bin 680'ini kabul ederken, 97 bin 570'ini reddetti.

OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonundan yapılan yazılı açıklamaya göre, OHAL kapsamında yayımlanan KHK'lar ile 125 bin 678'i kamu görevinden çıkarma (3 bin 213 rütbe alma, 270 yurtdışı öğrencilikle ilişiği kesilme, 2 bin 761 kurum ve kuruluş kapatma) olmak üzere toplam 131 bin 922 tedbir işlemi gerçekleştirildi. OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonuna, 126 bin 300 başvuru yapıldı. 22 Aralık 2017 tarihinden itibaren karar verme sürecine başlayan Komisyon, bugüne kadar 12 bin 680'i kabul, 97 bin 570'i ret olmak üzere toplam 110 bin 250 başvuruyu karara bağladı. Böylece Komisyon, karar vermeye başladığı tarihten itibaren 33 aylık süre içerisinde toplam başvuruların yüzde 87'sini sonuçlandırmış oldu. - ANKARA

Kanun Hükmünde Kararname, Olağanüstü Hal, Karar, Kamu, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2020 10:54 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri: OHAL Komisyon 110 bin 250 başvuruyu karara bağladı - Son Dakika

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