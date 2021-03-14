KÜTAHYA Okey oynarken yakalanan 13 kişiye 50 bin 700 lira ceza - Son Dakika

KÜTAHYA Okey oynarken yakalanan 13 kişiye 50 bin 700 lira ceza
14.03.2021 13:32
Okey oynarken yakalanan 13 kişiye 50 bin 700 lira cezaKÜTAHYA'da polis ekiplerince bir işyerinde okey oynarken suçüstü yakalanan 13 kişiye, 50 bin 700 bin lira ceza uygulandı.
Okey oynarken yakalanan 13 kişiye 50 bin 700 lira ceza
KÜTAHYA'da polis ekiplerince bir işyerinde okey oynarken suçüstü yakalanan 13 kişiye, 50 bin 700 bin lira ceza uygulandı. İşyeri sahibi hakkında ise soruşturma başlatıldı.
Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri Ali Paşa Mahallesi'ndeki bir işyerine yaptıkları baskında, 13 kişiyi kurulan masalarda okey oynarken yakaladı. Kimlikleri tespit edilen 13 kişiye koronavirüs tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle 50 bin 700 lira idari para cezası uygulandı. İşyeri sahibi hakkında ise 'bulaşıcı hastalıklar tedbirlerini ihlal' suçlamasıyla adli soruşturma başlatıldı.
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