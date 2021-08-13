Son dakika haberi: Okmeydanı Kentsel Dönüşüm Projesi'nin startı verildi - Son Dakika

Okmeydanı Kentsel Dönüşüm Projesi'nin startı verildi

İSTANBUL - Okmeydanı sakinlerinin yıllardır hayalini kurduğu Okmeydanı Kentsel Dönüşüm Projesi'nin startı Fetihtepe Mahallesi 3550 adadan verildi. Titizlikle yürütülen çalışmalar kapsamında boşaltılan ilk iki binanın gerekli önlemler alınarak yıkımına başlandı.

Beyoğlu'nda Okmeydanı'nı sağlıklı bir yaşam alanına dönüştürmek amacıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Okmeydanı Kentsel Dönüşüm Projesi'nde yeni dönem başladı. Beyoğlu Okmeydanı sakinlerinin yıllardır hayalini kurduğu dönüşüm projesinin startı, Fetihtepe Mahallesi'nden verildi. Beyoğlu Belediyesi ekipleri, Fetihtepe mahallesi 3550 ada da uzlaşma sağlayan ve kira yardımı almaya başlayarak evlerini boşaltan hak sahiplerinin binalarını kaldırmak için çalışmalara başladı. Titizlikle yürütülen çalışmalar kapsamında boşaltılan ilk iki bina gerekli önlemler alınarak yıkıldı. Çalışmaların başlamasıyla birlikte yeni evlerine bir adım daha yaklaşan hak sahipleri büyük bir mutluluk yaşadı.

"Okmeydanı'nda kentsel yenilemeyi gerçekleştirmeyi hedefliyoruz"

Evlerin yenilenme sürecinin başladığını ifade eden Beyoğlu Belediyesi Kentsel Dönüşüm Müdürü Ufuk Altunbaş "Bu bölge Okmeydanı'ndaki başlattığımız ilk etap. Hak sahipleriyle uzlaşma görüşmelerimiz halen devam ediyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın kontrolünde ilerliyor. Yakın zamanda da bakanlığın bölge sakinleriyle yaptığı görüşmeler de yapacak uzlaşma sürecinde yüzde 30'luk ortalamada indirim sağlamış vaziyettedir. Uzlaşılan hak sahipleri vatandaşlarımız var. Bunların içerisinde evlerini tahliye edenler, kira yardımı alıyorlar. Bütün süreçler başlamış durumda. Evini tamamen tahliye eden vatandaşlardan da evlerinin yenilenme süreci başlıyor. Okmeydanı'nda kısa bir zamanda itibariyle kentsel yenilemeyi gerçekleştirmeyi hedefliyoruz" dedi.

Projeden memnun olduğunu ifade eden Servet Akpınar, "Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın başlattığı projede daireye daire, yapılacak. Ben çok memnunum. Memnun olmayanlar arsaları büyük olanlar. İnanıyorum ki o daire sahipleriyle yakın zamanda anlaşırlar. Projeyi gördükten sonra hayran olursunuz. Kentsel dönüşüm ofisleri var. Oradan merak edenler gidip bakabilir. Mükemmel olacak adam gibi yaşayacağız. Evler 40 senelik evler. O yüzden burada oturmaya kimse cesaret edemez. Bizde mecbur kaldığımız için oturuyoruz" ifadelerinde bulundu.