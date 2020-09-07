İZMİR'in Foça ilçesindeki eski Gediz yatağında binlerce balık, oksijensizlik nedeniyle öldü.

Gediz Nehir yatağındaki suyun seviyesi gerek kullanım gerekse buharlaşma nedenleriyle azaldı. Çiftçiler tarlalarına ve doğal hayatın devamı için eski Gediz yatağına pompalarla su aktarmaya çalıştı. Ancak suyun azlığı doğal hayatı olumsuz etkiledi. Sudaki oksijenin tükenmesi nedeniyle binlerce balık öldü. Susuz kalan nehir yatağında adacıklar ve kumsallar oluştu.

'ÖLÜ BALIKLAR SAĞLIĞA ZARARLI'Foça Ziraat Odası Başkanı Saim Demirbaş, "Suyun olmaması, kalan suyun yavanlaşması ve tuzlanmasından, sudaki oksijenin bitmesinden dolayı balık ölümleri gerçekleşti. Bu ölümler, yaklaşık 1 haftadan beri var. Çoğu sazan ve kefal türleri. Susuzluğun tek çaresi var. Ormanları yakmamak ve yağmurun çok yağması. İlçe dışından buraya gezmeye gelenlerin ölü balıkları topladıklarını duyuyoruz. Kesinlikle yapmasınlar. Bu balıklar sağlığa zararlıdır. Ölümlere sebep olabilir" dedi.