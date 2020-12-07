Salonda milletvekillerinden görüntü TBMM - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Genel Kurulu'nda 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2019 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'ne ilişkin sunum yaptı. (8)

Son Dakika › Güncel › Oktay: 'Geçtiğimiz ay yasalaşan kanun ile vergi veya sosyal güvenlik prim borçlarının yeniden yapılandırılmasına imkan tanınmıştır' - Son Dakika

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