Oktay: "Geçtiğimiz ay yasalaşan kanun ile vergi veya sosyal güvenlik prim borçlarının yeniden yapılandırılmasına imkan tanınmıştır" - Son Dakika

Oktay: "Geçtiğimiz ay yasalaşan kanun ile vergi veya sosyal güvenlik prim borçlarının yeniden yapılandırılmasına imkan tanınmıştır"
07.12.2020 12:58
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması Salonda milletvekillerinden görüntü TBMM - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Genel Kurulu'nda 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2019 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'ne ilişkin sunum yaptı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması
Salonda milletvekillerinden görüntü TBMM - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Genel Kurulu'nda 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2019 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'ne ilişkin sunum yaptı. (8)
Güncel, Son Dakika
- Kaynak: AA
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