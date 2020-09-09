Son dakika haberleri... Oktay: "KKTC'ye can suyu veren su temin projesinde meydana gelen arızadaki tamir işleminde sona...
Son dakika habere göre Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, KKTC Ekonomik Örgütler Platformuna video konferansı yöntemiyle katıldı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, KKTC Ekonomik Örgütler Platformuna video konferansı yöntemiyle katıldı. (2)
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Haber Yayın Tarihi: 09.09.2020 16:58 - Kaynak: AA
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