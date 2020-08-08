Son dakika haberleri... Oktay ve Çavuşoğlu, Lübnan'da Türklerin yoğun olarak yaşadığı mahalleyi ziyaret etti - Son Dakika

Oktay ve Çavuşoğlu, Lübnan'da Türklerin yoğun olarak yaşadığı mahalleyi ziyaret etti

Lübnan, (DHA)- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Türk kökenli vatandaşların yoğun olarak yaşadığı mahalleyi ziyaret etti.