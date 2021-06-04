Sandıklı Zafer Mahallesinde bir ilkokulun bahçesinde bulunan depoya giren yılanı fark eden okul idarecileri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Depoda bir köşede duran yılan itfaiye eri tarafından özel aparat ile yakalanarak doğaya salındı. - AFYONKARAHİSAR

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