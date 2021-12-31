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Son dakika haberleri | OKUL MÜDÜRÜNÜ DARP ETTİĞİ İDDİASIYLA GÖZALTINA ALINDI - Son Dakika

Son dakika haberleri | OKUL MÜDÜRÜNÜ DARP ETTİĞİ İDDİASIYLA GÖZALTINA ALINDI

31.12.2021 14:34

Son dakika haberler: Antalya'nın Manavgat ilçesinde Hacı Şayeste Mustafa Güneş Ortaokulu öğrencisi S.S.'ye (12) tokat attığı iddiasıyla okul müdürü Mustafa Bayram'ı (45) darp eden ağabeyi Doğukan S. (25) jandarma tarafından gözaltına alındı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Hacı Şayeste Mustafa Güneş Ortaokulu öğrencisi S.S.'ye (12) tokat attığı iddiasıyla okul müdürü Mustafa Bayram'ı (45) darp eden ağabeyi Doğukan S. (25) jandarma tarafından gözaltına alındı.

Olay dün saat 16.00 sıralarında Side mahallesindeki Hacı Şayeste Mustafa Güneş Ortaokulu'nda meydana geldi. Havanın yağışlı olması nedeniyle öğrencilerin hızla servislerine gitmesini isteyen okul müdürü Mustafa Bayram, kapıda duran öğrencileri uyardı. Bu sırada arkadaşlarıyla şakalaşan S.S.'yi kapıdan çıkışı kapattığı için uyaran Mustafa Bayram, iddiaya göre öğrenciyi azarlayıp, tokat attı. Okuldan almaya gelen ağabeyi Doğukan S.'nin yanına giden S.S. yaşadıklarını anlattı. Okul müdürü Mustafa Bayram ile Doğukan S. arasında tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle Doğukan S., Mustafa Bayram'a yumruk attı. Okuldaki diğer öğretmenler kavgayı ayırdı. Kaşı açılan Mustafa Bayram, özel bir hastaneye giderek tedavi olduktan sonra kendisini darp eden Doğukan S.'den şikayetçi oldu.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Doğukan S. dün akşam saatlerinde jandarma tarafından gözaltına alındı. Doğukan S., jandarmaya ifadesinde kız kardeşinin ağlayarak gelmesi üzerine ne olduğunu sormak için okul müdürünün yanına gittiğini anlattı. Aralarında tartışma çıktığından bahseden Doğukan S., "Tartıştık. Bana, 'istersem seni de döverim' dedi. Yanında bulunanlara 'içeriden sopamı getirin, buna da terbiye vereyim' dedi. Bunun üzerine ben de kendimi tutamadım" diye konuştu.

Jandarmada işlemleri tamamlanan Doğukan S., adliyeye sevk edildi. Adliye girişinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Doğukan S., "Müdürün kardeşimi tartakladığını gördüm. Kardeşim ağlayarak geliyordu. Ne olduğunu sormaya gittiğimde beni de tartaklamaya kalktı. Kendimi savundum" diye konuştu.

S.S.'nin ailesi de okul müdürü Mehmet Bayram hakkında kızlarını tokat attığı iddiasıyla şikayetçi oldu.

EĞİTİMCİLERDEN DESTEK

Mustafa Bayram'ın darp edilmesinin ardından bugün, ilçedeki 4 eğitim sendikası temsilcileri Hacı Şayeste Mustafa Güneş Ortaokulu önünde bir araya geldi. Öğretmenler adına Eğitim Bir Sen Antalya Şube Başkanı Eyüp Bülent Miran'ın basın açıklaması yaptı. Miran, "Okul Müdürü Mehmet Bayram, 'okul çıkışında izdiham olmasın, öğrenciler ıslanmasın' diye uyardığı öğrencilerden biri, dışarıdan ağabeyini çağırıyor ve o da okul müdürüne saldırıyor. Kaşı açılan müdürü yumruklamaya devam ediyor ve öğretmenlerin araya girmesiyle okul müdürü saldırgandan kurtuluyor" dedi.

VAHİM BİR OLAY

Miran, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

"Bu şiddet ve darp olayı gerekli önlemler alınmadığı, caydırıcı yasal düzenlemeler yapılmadığı için yıllardır meydana gelen ama sayısını unuttuğumuz saldırılardan sadece biridir. Geleceğimiz olan çocuklara bilgi, beceri ve değer kazandıran eğitimcilere reva görülen muamele düşündürücü olduğu kadar vahimdir."

BANA KÜFREDİP SALDIRDI

Basın açıklamasında yer alan okul müdürü Mehmet Bayram da dün havanın yağmurlu olduğunu belirterek, kapının önünde öğrencileri uyardığını söyledi. Diğer arkadaşlarının geçmesini engelleyen S.S.'yi kenara çekerek uzaklaştırdığını anlatan Bayram, "Öğrencinin dışarıdan bulunan ağabeyi yanıma gelerek, küfredip bana saldırdı. Elinde kesici bir alet olması lazım her yerim kan oldu" dedi.

Son dakika haberleri | OKUL MÜDÜRÜNÜ DARP ETTİĞİ İDDİASIYLA GÖZALTINA ALINDI
Son dakika haberleri | OKUL MÜDÜRÜNÜ DARP ETTİĞİ İDDİASIYLA GÖZALTINA ALINDI
Son dakika haberleri | OKUL MÜDÜRÜNÜ DARP ETTİĞİ İDDİASIYLA GÖZALTINA ALINDI
Son dakika haberleri | OKUL MÜDÜRÜNÜ DARP ETTİĞİ İDDİASIYLA GÖZALTINA ALINDI
Son dakika haberleri | OKUL MÜDÜRÜNÜ DARP ETTİĞİ İDDİASIYLA GÖZALTINA ALINDI

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okul müdürü, Jandarma, Doğukan, Okul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | OKUL MÜDÜRÜNÜ DARP ETTİĞİ İDDİASIYLA GÖZALTINA ALINDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri | OKUL MÜDÜRÜNÜ DARP ETTİĞİ İDDİASIYLA GÖZALTINA ALINDI - Son Dakika
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