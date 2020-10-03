Birçok bilimsel araştırma okul öncesi eğitimin önemine dikkat çekiyor. Bilfen Anaokulları Koordinatörü ve Uzman Psikolog Hande Kızılöz Uluca, okul öncesi eğitimi alan çocukların kişilik gelişimlerinin yüzde 80'inin 0-6 yaş arası tamamlandığını belirterek okul öncesi eğitim alan çocukların yetişkinlik döneminde çok daha başarılı olduğunu söyledi.

Bilimsel araştırmalar okul öncesi eğitimin önemine dikkat çekiyor. Beyin gelişiminin yüzde 80'inin 0-6 yaş döneminde tamamlandığını belirten uzmanlar okul öncesi eğitiminde önemine dikkat çekiyor. BİLFEN Anaokulları Koordinatörü ve Uzman Psikolog Hande Kızılöz Uluca, "Beyin gelişiminin yüzde 80'i erken çocukluk döneminde tamamlanır. Erken çocukluk dönemi beyin gelişimini en hızlı tamamlandığı yaş grubudur. Aynı zamanda bir yetişkinin kendini başarısız gördüğü tüm alanların temeli okul öncesi döneme dayanmaktadır" dedi.

"KENDİNİ BAŞARISIZ GÖRDÜĞÜ ALANLARIN TEMELİ OKUL ÖNCESİ DÖNEME DAYANMAKTADIR"

"Bir yetişkinin kendini başarısız gördüğü tüm alanların temelinde okul öncesi dönem vardır" diyen Uzman Psikolog Uluca, "Okul öncesi eğitimde erken çocukluk dönemi bir insanın tüm hayatını belirleyen en temel faktörlerden biridir. Çocukluğun yetişkinlik üzerindeki etkisini doğru yönetmek istiyorsak erken çocukluk dönemindeki eğitime çok değer vermeliyiz. Bir yetişkinin kendini başarısız gördüğü tüm alanların temeli okul öncesi döneme dayanmaktadır" ifadelerini kullandı.

"BEYİN GELİŞİMİNİN YÜZDE 80'I ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE TAMAMLANIR"

Erken çocukluk döneminin beyin gelişimini en hızlı tamamlandığı yaş grubu olduğunu vurgulayan Uzman Psikolog Uluca sözlerine şu şekilde devam etti:

"Bedeni yöneten beyin, beyni yöneten bedendir. Beyin gelişiminin yüzde 80'i erken çocukluk döneminde tamamlanır. Erken çocukluk dönemi beyin gelişimini en hızlı tamamlandığı yaş grubudur. Çocukların o yaş grubu içerisinde çok basit gibi görünen gerçekçi cevapları vardır. Milli Eğitim Bakanlığı'nın pandemi döneminde ilk açtığı eğitim basamaklarından biri anaokullarıydı. Sadece çalışan ebeveynler değil herkes güvenle çocuklarını anaokullarına yolluyor"

"KİŞİ HAYATINDA KARŞILAŞTIĞI HER DURUMU BAŞARISIZLIK OLARAK ALGILAR"

Gelişimin bir bütün olarak ele alınması gerektiğini söyleyen Uzman Psikolog Uluca, "Okul öncesi eğitimde gelişimi bir bütün olarak desteklemesi en temel hedeflerden biridir. Yani her çocuğun iyi olduğu yanları vardır. Gelişim bir bütün olarak ele alınmalıdır. Motor gelişim, sosyo duygusal gelişim, zihinsel gelişim tüm gelişim alanları birbirleriyle paralel gitmesi gerekir. Biri diğerine göre daha önde gittiği durumlarda çocuk hayatta tökezlemeye başlar ve hayatında karşılaştığı her durumu başarısızlık olarak algılar" diye konuştu.

"OKUL ÖNCESİ EĞİTİM ALMIŞ ÇOCUK KENDİNE DAHA GÜVENLİ YETİŞİR"

EQ'nun en çok geliştiği dönem okul öncesi dönem olduğunu belirten Uzman Psikolog Hande Kızılöz Uluca, "Okul öncesi eğitim almış çocuk kendine daha güvenli yetişir. Özellikle EQ nun (duygusal zekanın) en çok geliştiği dönem okul öncesi dönemidir. Bizler gelişimi dışarıdan ölçülebilir değerlere bağlarız. Ama gelişimin asıl ölçülebilir yanı çocuğun öğrendiği becerileri diğer insanların arasında sunabilmesidir. Bize 3 yaşında başlayan bir öğrenciyle 6 yaşında başlayan bir öğrenci arasında çok büyük farklar vardır. 6 yaşında okul öncesi eğitime başlayan bir çocuğun uyum süreciyle 3 yaşında başlayan bir çocuğun uyum süreci farklıdır. 6 yaşında okula başlayan bir çocuk öğreti hedefleri öncesinde yaşamsal becerileri edinmesi gerekir. Bunlar tek yıla sığdırılamayacak kadar önemli kazanımlardır. Okul öncesi eğitimi almış bir çocuk daha hızlı ve daha kolay öğrenebilir" dedi.

"ALFA ÇOCUKLARINA KARŞI SORUMLUYUZ"

Çocukların eğitim eşitliğine ihtiyaçlarının olduğunu söyleyen Uzman Psikolog Uluca, "Hiçbir ebeveyn çocuğuna dil bilgisi kurallarını öğretmek için çaba harcamaz. Ama iki yaşındaki bir çocuk iki kelimelik cümleler kurar ya da dört yaşındaki bir çocuk doğru dil bilgisiyle konuşmaya başlar. Ebeveynin çocuğuna sunacağı imkanlar o çatı altındadır. Ancak çocuk o çatı altında çıkıp uzmanlara emanet edildiğinde gelişimi için öğrenmesi gerekenleri doğru ve sarmal bir yapıda öğrenir. Bu da bir çocuğun zeka seviyesinin daha ileri seviyeye ulaşmasındaki en büyük etkendir. Bu süreç çocukların motor gelişimleri içinde geçerlidir. Çocuklar doğal bir ihtiyaç olarak kol ve el kaslarını kullanmak ister. Çocuklar için motor gelişimi tesadüfe bırakıldığı zaman ötelenir. Bizler şunu biliyoruz ki alfa çocuklarına karşı sorumluyuz. Milli Eğitim Bakanlığının yürüttüğü bir projeler kapsamında anaokulları yaygınlaştırılmaya çalışılıyor. Bende çocukların eğitim eşitliğine ihtiyaçlarının olduğunu düşünüyorum. Geleceğin çocuklarımızın elinde olduğunu unutmayalım" ifadelerini kullandı.