Son dakika haberleri... Okul özlemi çeken çocuklardan 'maske' klibi - Son Dakika

TRABZON'da koronavirüs nedeniyle ayrı kaldıkları okullarında eğitime başlayacak olmanın heyecanını yaşayan Hasan Ali Yücel İlkokulu öğrencileri, çektikleri kliple 'maske kullanımı' çağrısı yaptı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un "31 Ağustos 2020 tarihinde okulları uzaktan eğitimle açıyoruz. 21 Eylül'de Bilim Kurulu tarafından tavsiye edilen sınıflarda, aşamalı ve seyreltilmiş şekilde yüz yüze eğitime başlanacak" açıklamasının ardından, Trabzon'daki öğrenciler, okullarına, sıralarına, öğretmen ve arkadaşlarına kavuşacakları günü iple çekiyor.