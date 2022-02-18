Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Okul Sporları Bocce Branşı Ankara İl Birinciliği müsabakaları Kahramankazan'da yapıldı.

Kahramankazan Belediyesinin ev sahipliğinde Şehit Samet Cantürk Bocce Salonu'nda 15-17 Şubat tarihlerinde düzenlenen müsabakalara 43 takım ve 215 sporcu katıldı.

Türkiye Bocce Bowling Dart federasyonu (TBBDF) hakemleri tarafından yönetilen maçlar, 40 dakika + 1 el ve 13 sayı üzerinden oynandı.

Yıldız erkekler, yıldız kızlar, küçük kızlar, küçük erkekler, genç kızlar ve genç erkekler kategorilerinde mücadele eden takımlar Ankara'yı temsil etmek için yarıştı.

Kategorilerde 1. olan takımlar Ankara'yı grup müsabakalarında temsil edecek.

Dereceye giren sporcuların kupa ve madalyaları okul yöneticileri tarafından düzenlenen törenle verildi.