Son dakika haberleri! Okul ve mezarlıklardan musluk bataryası çalan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Okul ve mezarlıklardan musluk bataryası çalan şüpheli tutuklandı

08.05.2022 09:51
Son dakika haberleri! Okul ve mezarlıklardan musluk bataryası çalan şüpheli tutuklandı

Son dakika 3. sayfa haberi: Mersin'de okul ile mezarlıklardan musluk bataryası hırsızlığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Mersin'de okul ile mezarlıklardan musluk bataryası hırsızlığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Hırsızlık olayları, Erdemli ilçesinde bulunan okul ve mezarlıklarda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, geçtiğimiz günlerde peş peşe iki okul ile üç mezarlıkta bulunan çok sayıda musluk bataryası çalındı. Görevlilerin Erdemli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne durumu bildirmesi üzerine polis çalışma yaptı. Asayiş ekiplerinin çevrede yaptığı araştırma ve güvenlik kameraları incelemesi sonrasında şüphelinin S.D. olduğu belirlenerek düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Öte yandan, hırsızlık malı satın alan 2 şahıs hakkında da adli işlem yapıldığı bildirildi. - MERSİN

Son dakika haberleri! Okul ve mezarlıklardan musluk bataryası çalan şüpheli tutuklandı
Son dakika haberleri! Okul ve mezarlıklardan musluk bataryası çalan şüpheli tutuklandı

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Erdemli'de dolu nedeniyle tarım alanlarında başlatılan ön hasar tespit çalışması Erdemli'de dolu nedeniyle tarım alanlarında başlatılan ön hasar tespit çalışması Erdemli'de dolu tarım alanlarına zarar verdi Erdemli'de dolu tarım alanlarına zarar verdi

Hırsızlık, Erdemli, Mersin, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri! Okul ve mezarlıklardan musluk bataryası çalan şüpheli tutuklandı - Son Dakika


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