Okula giren hırsız güvenlik kamerasına yakalandı

Okulla dadanan hırsız yakalandı

GAZİANTEP - Gaziantep'te bir okula dadanan hırsız önce güvenlik kamerasına sonrada polise yakalandı.

Şahinbey İlçesi Perilikaya Mahallesinde bulunan bir okulu gözüne kestiren hırsız güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi. Duvarlara tırmanarak açık olan pencereden içeri giren hırsız çaldığı malzemeleri sırtlayarak okuldan ayrıldı. Bu anlarda güvenlik kameralarına yakalanan hırsız sonrasında polisin yaptığı çalışma sonucu gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri biten şüpheli çıkartıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.