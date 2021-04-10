Son dakika haberleri... Okulda kavgaya giden polislere sürpriz - Son Dakika

Son dakika haberleri... Okulda kavgaya giden polislere sürpriz

10.04.2021 11:04
Son dakika haberleri... Okulda kavgaya giden polislere sürpriz, System.String[]

Son dakika haberi... DÜZCE(İHA) – Düzce'de polis ekipleri kavga ihbarı üzerine gittikleri Mustafa Kemal Ortaokulu'nda çocukların sürpriz kutlamasıyla karşılaştı.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de polis ekipleri kavga ihbarı üzerine gittikleri Mustafa Kemal Ortaokulu'nda çocukların sürpriz kutlamasıyla karşılaştı. Kısa süreli şaşkınlık yaşayan polisler, çocuklara teşekkür etti.

Düzce Mustafa Kemal Ortaokulu yöneticileri ve çocuklar, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 176. yıl dönümünü kutlamak için Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ve Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile kurulan 'Güvenlik Okul' ihbar hattından kavga çıktığı ihbarında bulundu. İhbar üzerine okula gelen ekipler, çocukların sürpriziyle karşılaştı. Çocuklar polislere kendi duygu ve düşüncelerini anlatan mektuplar ile çiçekleri takdim etti. Polislerin sürprizden dolayı çok memnun oldukları gözlemlendi. Polis memurları, çocuklara polis karakoluna her zaman gelebileceklerini belirterek yaptıkları sürprizden dolayı teşekkür etti.

"Öğrencilerimiz ile polise güvenimizi tazeledik"

Mustafa Kemal Ortaokulu Müdürü Volkan Koyuncu, Polis Haftası kapsamında vatan için görev yapan polislere moral olması amacıyla böyle bir sürpriz hazırladıklarını belirterek, "Öğretmenlerimizden gelen taleplerin üzerine polis günü için böyle bir etkinlik düşündük. Çocuklarımız polislerle ilgili hissettiklerini, düşündüklerini kağıtlara aktardılar ve polisimize sanki okulumuzda bir kavga varmış gibi güvenli okul hattından ihbarda bulunduk. Hemen polislerimiz olaya müdahil olacak gibi kısa süre içerisinde geldiler. Biz onları okulun içerisinde çiçeklerle öğrencilerimiz ile birlikte karşıladık. Okulun çıkışına denk getirdik ki tüm öğrencilerimiz görsünler çokta güzel bir gün oldu. Polislerimiz ile sohbet ettik. Günün anlam ve önemine binaen konuşmalar yaptık. Öğrencilerimiz ile birlikte bir kez daha polise güvenimizi tazelemiş olduk" ifadelerini kullandı. - DÜZCE

Son dakika haberleri... Okulda kavgaya giden polislere sürpriz
Son dakika haberleri... Okulda kavgaya giden polislere sürpriz
Son dakika haberleri... Okulda kavgaya giden polislere sürpriz
Son dakika haberleri... Okulda kavgaya giden polislere sürpriz
Son dakika haberleri... Okulda kavgaya giden polislere sürpriz
Son dakika haberleri... Okulda kavgaya giden polislere sürpriz
Son dakika haberleri... Okulda kavgaya giden polislere sürpriz
Son dakika haberleri... Okulda kavgaya giden polislere sürpriz
Son dakika haberleri... Okulda kavgaya giden polislere sürpriz
Son dakika haberleri... Okulda kavgaya giden polislere sürpriz
Son dakika haberleri... Okulda kavgaya giden polislere sürpriz

Milli Eğitim Müdürlüğü, Düzce, kavga, Polis, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Son dakika haberleri... Okulda kavgaya giden polislere sürpriz - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Kale hariç her bölgede oynayan Necip Uysal'a Erzurum maçında yeni görev Kale hariç her bölgede oynayan Necip Uysal'a Erzurum maçında yeni görev Bu oranlarla tam kapanma kaçınılmaz! Korona nedeniyle her 5 dakikada 1 kişi yaşamını yitiriyor Bu oranlarla tam kapanma kaçınılmaz! Korona nedeniyle her 5 dakikada 1 kişi yaşamını yitiriyor İlginç tasarımıyla dikkat çeken bu motosikletin dünyada eşi benzeri yok İlginç tasarımıyla dikkat çeken bu motosikletin dünyada eşi benzeri yok Fildişili gelin, 2 yıl sonra ablasını da Denizli'ye gelin olarak getirdi Fildişili gelin, 2 yıl sonra ablasını da Denizli'ye gelin olarak getirdi KDK, karavan muayene sürelerinin yeniden düzenlenmesi yönünde tavsiye kararı verdi KDK, karavan muayene sürelerinin yeniden düzenlenmesi yönünde tavsiye kararı verdi Osmaniye'de garip bir olay! Fenomen Sefa Kındır'ın yaptığı uçak yere çakıldı Osmaniye'de garip bir olay! Fenomen Sefa Kındır'ın yaptığı uçak yere çakıldı Vaka sayısı neden patladı? Uzmanlar testlerdeki hatayı işaret ediyor: Sonuçların yüzde 70'i yalancı negatif Vaka sayısı neden patladı? Uzmanlar testlerdeki hatayı işaret ediyor: Sonuçların yüzde 70'i yalancı negatif Bayram tatili için plan yapanlara Bilim Kurulu üyesi Çalışkan'dan kötü haber: Seyahat yasağı geri gelebilir Bayram tatili için plan yapanlara Bilim Kurulu üyesi Çalışkan'dan kötü haber: Seyahat yasağı geri gelebilir

Son Dakika Haberleri
16:40 Koronavirüs vakalarındaki artış bankaların mesai saatlerini değiştirmesine yol açtı
08:43 Dünyaca ünlü gazete yazdı! DEAŞ'ın yeni elebaşının Irak'taki hapishanede ABD'ye muhbirlik yaptığı ortaya çıktı
08:27 Bunalıma giren genç kadın 5'inci kattan atlayarak intihar etti
02:12 Facebook ve Instagram çöktü! Milyonlarca kişi dev sosyal medya platformlarına erişemiyor
01:54 Brezilya'da koronavirüs rakamları yeniden rekor kırdı. Günlük ölüm 4 binin üzerinde!
17:15 6 kişinin yaralandığı silahlı kavganın arkasından "çocuğa cinsel istismar" çıktı
17:09 Endonezya'da kasırga kabusu: Ölü sayısı 180'i geçince yardım için donanma harekete geçti
17:03 10 emekli amiral gözaltı sürelerinin uzatılması için savcılığa sevk edildi
16:52 Beşiktaş'ın tecrübeli oyuncusu Atiba Hutchinson ve ailesine ırkçı saldırı
16:47 İkranur cinayetinde iddianame kabul edildi! Katil amca ve hala için istenen ceza belli oldu
Sedat Peker'in villasına yapılan baskında Sedat Peker'in villasına yapılan baskında "Branda" detayı dikkatlerden kaçmadı         
11:22
Hande Sarıoğlu'ndan Ahmet Hakan'a sert tepki: Beni tanısaydı dans ederken ağzının suyu akardı Hande Sarıoğlu'ndan Ahmet Hakan'a sert tepki: Beni tanısaydı dans ederken ağzının suyu akardı         
11:05
Beşiktaş'la görüşen Belhanda'ya, Süper Lig'in bir başka devi daha talip oldu Beşiktaş'la görüşen Belhanda'ya, Süper Lig'in bir başka devi daha talip oldu         
10:45
Prof. Dr. Ceyhan: Türkiye'nin Vuhan'ı İstanbul'da virüsü kapmama şansınız çok düşük Prof. Dr. Ceyhan: Türkiye'nin Vuhan'ı İstanbul'da virüsü kapmama şansınız çok düşük         
10:24
Pes dedirten yöntem! Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasını 'rezervasyonla' deldiler Pes dedirten yöntem! Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasını 'rezervasyonla' deldiler         
09:55
'Ultra güvenlikli' eski model otomobil görenleri hayrete düşürdü 'Ultra güvenlikli' eski model otomobil görenleri hayrete düşürdü         
09:38
Pınar Gültekin davasında yeni gelişme! Pınar Gültekin davasında yeni gelişme! "İlişki" iddiası HSK'yı harekete geçirdi, savcı istifa etti         
08:46
Emeklilere Ramazan Bayramı ikramiyesi 6 Mayıs'ta hesaplara yatacak Emeklilere Ramazan Bayramı ikramiyesi 6 Mayıs'ta hesaplara yatacak         
08:25
Fransız L'Opinion gazetesi: Türkler, Brüksellilerin arasındaki kavgaların mağduru oldu Fransız L'Opinion gazetesi: Türkler, Brüksellilerin arasındaki kavgaların mağduru oldu         
07:16
Ankara'da panik! İnşaat nedeniyle temeli kayan apartmanla birlikte 21 bina tahliye edildi Ankara'da panik! İnşaat nedeniyle temeli kayan apartmanla birlikte 21 bina tahliye edildi         
01:51
Korku dolu anlar! Göstericilerin attığı molotofkokteyli, anons çeken muhabirin yanı başına düştü Korku dolu anlar! Göstericilerin attığı molotofkokteyli, anons çeken muhabirin yanı başına düştü         
01:47
Diyarbakır için kullandığı ifadeler tepki çeken Ersin Korkut'tan açıklama: Kültür başkenti anlamında kullandım Diyarbakır için kullandığı ifadeler tepki çeken Ersin Korkut'tan açıklama: Kültür başkenti anlamında kullandım         
23:59
Tuvana Türkay'ı görenler tanımakta güçlük çekti Tuvana Türkay'ı görenler tanımakta güçlük çekti         
19:57
Sedat Peker liderliğindeki suç örgütüne baskın! İşte dev operasyonda ele geçirilenlerin listesi Sedat Peker liderliğindeki suç örgütüne baskın! İşte dev operasyonda ele geçirilenlerin listesi         
19:19
Terör örgütü PKK, 9 yaşında dağa kaçırdığı Hamza'nın yeni fotoğrafını ailesine gönderdi Terör örgütü PKK, 9 yaşında dağa kaçırdığı Hamza'nın yeni fotoğrafını ailesine gönderdi         
16:15
Cinayet mi ihmal mi? Tatile çıkan nişanlı çiftin cansız bedenleri, otel odasında çırılçıplak bulundu Cinayet mi ihmal mi? Tatile çıkan nişanlı çiftin cansız bedenleri, otel odasında çırılçıplak bulundu         
16:06
Yoğun bakımdaki son durum görüntülendi! İmza verip serviste ölmeyi göze alan bile var Yoğun bakımdaki son durum görüntülendi! İmza verip serviste ölmeyi göze alan bile var         
14:15
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2021 11:42:08. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri... Okulda kavgaya giden polislere sürpriz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei