OKULLARIN TATİL OLDUĞU AKSARAY'DA, ÇOCUKLARIN POŞETLE KAR EĞLENCESİ - Son Dakika

AKSARAY'da okulların kar tatili olmasını fırsat bilen çocuklar, poşetlere oturup karla kaplanan tepelerden kaydı.

Aksaray'da dün akşam saatlerinden itibaren etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi. Kar kalınlığının 15 santimetreye ulaştığı Cumhuriyet Mahallesi'nde poşetlerle kayan çocuklar, soğuk havaya aldırmadan saatlerce karın keyfini çıkardı. Mahallede tepelik alanda toplanan çocuklar, yağan karı sevinçle karşıladı. Çocuklar kızak bulamayınca poşetlerle kayarak eğlendi. Çocuklara zaman zaman anne ve babaları da eşlik etti.

2'nci sınıf öğrencisi Büşra Gez, Uzun zamandır beklediğimiz kar yağdı. Ben de hemen arkadaşımla birlikte kaymaya geldim. Karda poşetlerle kayarak eğlendik. Bazen de dengemizi kaybedip taklalar attık. Anne ve babalarımız da bize eşlik etti. Birlikte çok eğlendik dedi.