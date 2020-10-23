Son dakika haber... Okulu bıraktı, Azerbaycan'da şehit oldu - Son Dakika

Son dakika haber... Okulu bıraktı, Azerbaycan'da şehit oldu

23.10.2020 22:33
Son dakika haber... Okulu bıraktı, Azerbaycan'da şehit oldu, System.String[]

Edinilen son dakika gelişmesine göre Balıkesir Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nde okuyan ve 2019'da kaydını sildirerek vatan toprağını savunmak için Azerbaycan'a giden öğrenci şehit düştü.

Balıkesir Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nde okuyan ve 2019'da kaydını sildirerek vatan toprağını savunmak için Azerbaycan'a giden öğrenci şehit düştü.

2019 yılında Balıkesir Üniversitesi, Mühendislik Fakültesinde Makina Mühendisliği bölümünü okuyan Mammadagha Safarov, Azerbaycan'da şehit düştü. 2019 yılında askere gitmek için okul kaydını sildiren Safarov'un şehadet haberi sevenlerini üzdü.

Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş sosyal medya hesabından Ermenistan'ı kınayarak, "Mühendislik Fakültesi öğrencimiz Mammadagha Safarov kendi isteği ile kaydını sildirmiş ve topraklarını savunmak için Azerbaycan'a dönmüştür. Vatanı için şehit olmuştur. Azerbaycanlı öğrencimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ruhu şad, mekanı cennet olsun. Başımız sağ olsun. Terör devleti Ermenistan'ı şiddetle lanetliyorum. Yanındayız Can Azerbaycan" ifadelerini kullandı.

(İHA)

Son dakika haber... Okulu bıraktı, Azerbaycan'da şehit oldu
Son dakika haber... Okulu bıraktı, Azerbaycan'da şehit oldu
Son dakika haber... Okulu bıraktı, Azerbaycan'da şehit oldu

Balıkesir Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Azerbaycan, Şehit, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Okulu bıraktı, Azerbaycan'da şehit oldu - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Türkiye'den yeni Navtex ilanı! Akdeniz 3 gün atış eğitimi yapılacak ABD'den S-400 testi için Türkiye'ye tehdit gibi sözler: Başka işbirliklerine engel olmaya devam ediyor Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Berlin'deki camiye yapılan polis baskınına tepki gösterdi: Şiddetle kınıyorum Bilim Kurulu Üyesi Kara: Kışın yakın mesafede koronavirüsün bulaş riski 1-2 dakikaya iniyor Son Dakika: Türkiye'de 23 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 74 kişi hayatını kaybetti, 2165 yeni hasta tespit edildi Seyir halindeki tırın kasasına çarpan geyik telef oldu "Evde ek iş" tuzağına düşmeyin! Yüzlerce kişi mağdur oldu 82 yıl önce kurulan Ümraniyespor, ismini değiştirdi
Kasımpaşa-Göztepe maçında VAR incelemesinin uzun sürmesi tartışmalara neden oldu Kasımpaşa-Göztepe maçında VAR incelemesinin uzun sürmesi tartışmalara neden oldu         
22:55
Kasımpaşa ile Göztepe 0-0 berabere kaldı Kasımpaşa ile Göztepe 0-0 berabere kaldı         
22:10
Paşinyan'dan gerilimi artıracak çıkış: Dağlık Karabağ'a Rus barış gücünün yerleştirilmesine razıyız Paşinyan'dan gerilimi artıracak çıkış: Dağlık Karabağ'a Rus barış gücünün yerleştirilmesine razıyız         
21:57
Hadise ve Kaan Yıldırım, ailelerinin onay vermesiyle evlilik kararı aldı Hadise ve Kaan Yıldırım, ailelerinin onay vermesiyle evlilik kararı aldı         
21:33
Geri sayım başladı! Koronavirüs aşısında kasım sonu itibarıyla sonuç alınabilir Geri sayım başladı! Koronavirüs aşısında kasım sonu itibarıyla sonuç alınabilir         
21:11
Bakan Koca, vatandaşlara korona aşısının ne zaman yapılacağını açıkladı: Muhtemelen aralıkta 5 milyon gibi bir aşılamayı yapabiliriz Bakan Koca, vatandaşlara korona aşısının ne zaman yapılacağını açıkladı: Muhtemelen aralıkta 5 milyon gibi bir aşılamayı yapabiliriz         
20:38
Koronavirüsü ısıtarak öldüren yüz maskesi geliştirildi! Bulaş riskini sıfıra indiriyor Koronavirüsü ısıtarak öldüren yüz maskesi geliştirildi! Bulaş riskini sıfıra indiriyor         
19:31
Cephede dağılan sözde Karabağ Lideri Harutyunyan, Putin'den devreye girmesini istedi Cephede dağılan sözde Karabağ Lideri Harutyunyan, Putin'den devreye girmesini istedi         
19:12
Aleyna Tilki'nin yıllar önce İstiklal Caddesi'nde türkü söylediği video ortaya çıktı Aleyna Tilki'nin yıllar önce İstiklal Caddesi'nde türkü söylediği video ortaya çıktı         
17:45
Bekçi, trafikte üzerine tüfekle yürüyen kişiyi vurarak durdurdu Bekçi, trafikte üzerine tüfekle yürüyen kişiyi vurarak durdurdu         
17:32
Daha önce aynı erkekle sevgili olan iki kız tekme tokat birbirine girdi! O anlar kamerada Daha önce aynı erkekle sevgili olan iki kız tekme tokat birbirine girdi! O anlar kamerada         
16:48
15 yıldır komada olan prens, ilk kez elini oynattı 15 yıldır komada olan prens, ilk kez elini oynattı         
16:44
Bursa'da Bursa'da "damsız" girme kavgası cinayetle bitti         
16:37
Yürümekte dahi zorluk çeken 70'lik dedenin evinden 400 gram esrar çıktı Yürümekte dahi zorluk çeken 70'lik dedenin evinden 400 gram esrar çıktı         
14:52
Esir alınan Ermeni askerden olay itiraf: PKK Karabağ'da savaşıyor, askerler aylık 600 dolar maaş alıyor Esir alınan Ermeni askerden olay itiraf: PKK Karabağ'da savaşıyor, askerler aylık 600 dolar maaş alıyor         
13:53
Eşi için aldığı cipin hasar kayıtlı olduğunu öğrenince gözü döndü, aracı bayi önünde yakmaya kalktı Eşi için aldığı cipin hasar kayıtlı olduğunu öğrenince gözü döndü, aracı bayi önünde yakmaya kalktı         
11:26
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren teklif Meclis'te kabul edildi! İşte detaylar Milyonlarca çalışanı ilgilendiren teklif Meclis'te kabul edildi! İşte detaylar         
02:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2020 23:00:13. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber... Okulu bıraktı, Azerbaycan'da şehit oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei