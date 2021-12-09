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Son dakika haberleri! Öldürdüğü oğlunun cesedini ormana gömen baba, üvey anne ve kardeşe ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası - Son Dakika

Son dakika haberleri! Öldürdüğü oğlunun cesedini ormana gömen baba, üvey anne ve kardeşe ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

09.12.2021 16:07
Son dakika haberleri! Öldürdüğü oğlunun cesedini ormana gömen baba, üvey anne ve kardeşe ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

Son dakika gelişmesine göre Zonguldak'ta oğlunu öldürüp cesedini ormana gömdüğü gerekçesiyle yargılanan baba, üvey anne ve maktulün kardeşi, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Zonguldak'ta oğlunu öldürüp cesedini ormana gömdüğü gerekçesiyle yargılanan baba, üvey anne ve maktulün kardeşi, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Zonguldak 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasında Aydın Z'nin öldürülmesine ilişkin tutuklu yargılanan babası S.Z, üvey annesi Ü.Z. ve kardeşi A.Z. ile bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlantı kuruldu.

Baba S.Z, savunmasında suçlamaları kabul etmeyerek, bir babanın evladını öldüremeyeceğini söyledi.

Diğer sanıklar da suçlamaları reddederek beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, sanıklardan S.Z. ve A.Z'ye cinayeti tasarlayarak işledikleri kanaatiyle, Ü.Z'ye de cinayeti azmettirdiği gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesine hükmetti.

Heyet, samimi pişmanlık ile sanıkların bir daha suç işlemeyeceklerine dair kesin ve inandırıcı kanaat oluşmadığı gerekçesiyle cezalarında indirim uygulamadı.

Olay

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karadere köyü Mudaroğlu Mahallesi'nde yaşayan Aydın Z'den (32) haber alınamamasına rağmen hakkında kayıp başvurusunda bulunulmaması üzerine 2020 Aralık ayında inceleme başlatmıştı. İstihbarat çalışmaları neticesinde Aydın Z'nin öldürülmüş olabileceği yönünde bulgulara ulaşan ekipler, baba S.Z. (55), üvey anne Ü.Z. ile maktulün kardeşi A.Z. ve babasının arkadaşı S.A'yı gözaltına almıştı.

Zanlı S.Z'nin ifadesinde oğlunu öldürdükten sonra gömdüğü yeri itiraf etmesi üzerine jandarma ekipleri, arama kurtarma köpekleriyle ormanlık alanda çalışma başlatmış, Aydın Z'nin cesedi, 3 Nisan'da tarif edilen alanda bulunduğu yerden çıkarılarak Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürülmüştü.

Savcılıktaki ifadesinin ardından S.A. serbest bırakılmış, baba S.Z, üvey anne Ü.Z. ve maktulün kardeşi A.Z. tutuklanmıştı.

Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi, Ağırlaştırılmış Müebbet, Zonguldak, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Öldürdüğü oğlunun cesedini ormana gömen baba, üvey anne ve kardeşe ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası - Son Dakika


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