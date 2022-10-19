Alacaklı oldukları şahsı öldüresiye dövüp videoya kaydettiler - Son Dakika
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Alacaklı oldukları şahsı öldüresiye dövüp videoya kaydettiler

19.10.2022 12:47

Şanlıurfa'da alacak verecek kavgasından haberi olmayan şahıs pamuk suladığı tarlada öldüresiye dövüldü. Dayak görüntülerini ele geçiren jandarma ekipleri olaya karıştıkları belirlenen 4 kişiyi yakaladı. Zanlılar tutuklanırken hastanede tedavi altına alınan şahsın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Şanlıurfa'da iki aile arasında kırsal mahallenin içerisinde alacak verecek meselesi nedeniyle kavga çıktı. Kavga bittikten sonra eline sopa alan şahıslar tarlada pamuk sulayan ve olaydan haberi olmayan Cemil Ç.'nin (53) yanına gitti.

DARP ANINI KAYDETTİLER

Cemil Ç.'yi darp etmeye başlayan şahıslar, o anları ise cep telefonuyla kaydetti. Görüntülerde ellerinde sopalar olan şahısların yerdeki Cemil Ç.'ye vurması ve araya girenlerin ayırmak istemesi yer alıyor. Görüntüleri ele geçiren jandarma ekipleri olaya karıştıkları belirlenen 4 kişiyi gözaltına aldı.

VÜCUDUNDA ÇOK SAYIDA KIRIK OLUŞTU

Adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklanırken yaralı şahıs ise Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Vücudunda çok sayıda kırık olduğu öğrenilen şahsın hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA
YORUMLAR (3)
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Şanlıurfa, Jandarma, kavga, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Alacaklı oldukları şahsı öldüresiye dövüp videoya kaydettiler - Son Dakika

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