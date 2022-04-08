Eskişehir'de bir kişiyi 'kasten öldürmeye teşebbüs suçundan yargılanan 2 sanık 14'er yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasında tutuklu sanıklar İlhan T. ve Yasin K. mahkeme salonunda hazır bulundu. Sanıklardan Mutlu E.'nin henüz yakalanamamış olması nedeniyle dosyasının ayrılmasına karar verildi. Duruşmada 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçunun mağduru Özer Ö. ile taraf avukatları hazır bulundu.

Mahkeme savcısı mütalaada, sanık Yasin K.'nin 'kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'silahla kasten yaralama' suçundan 10 yıl 6 aydan 19 yıl 6 aya kadar hapsini istedi. Mütalaada, sanık İlhan T. hakkında ise 'kasten yaralama' suçundan 4 aydan 1 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Karardan önce son sözleri sorulan sanık İlhan T. suçsuz olduğunu öne sürerek, "Ben suç işlemedim. Benim müştekilere karşı herhangi bir eylemim söz konusu değildir. Ben kimseye talimat vermiş de değilim. Bu yüzden suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.

Sanık Yasin K. son sözlerinde, "Ben kimseyi öldürmeye teşebbüs etmedim. Benim yaralama kastım dahi yoktu" ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, sanık İlhan T. ve Yasin K.'yi 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 14'er yıl hapis cezasına çarptırdı. - ESKİŞEHİR