Son dakika haberleri | Öldürmeye teşebbüsten yargılanan 2 sanığa 14'er yıl hapis cezası - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri | Öldürmeye teşebbüsten yargılanan 2 sanığa 14'er yıl hapis cezası

08.04.2022 12:05
Son dakika haberleri | Öldürmeye teşebbüsten yargılanan 2 sanığa 14'er yıl hapis cezası

Son dakika haber... Eskişehir'de bir kişiyi 'kasten öldürmeye teşebbüs suçundan yargılanan 2 sanık 14'er yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Eskişehir'de bir kişiyi 'kasten öldürmeye teşebbüs suçundan yargılanan 2 sanık 14'er yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasında tutuklu sanıklar İlhan T. ve Yasin K. mahkeme salonunda hazır bulundu. Sanıklardan Mutlu E.'nin henüz yakalanamamış olması nedeniyle dosyasının ayrılmasına karar verildi. Duruşmada 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçunun mağduru Özer Ö. ile taraf avukatları hazır bulundu.

Mahkeme savcısı mütalaada, sanık Yasin K.'nin 'kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'silahla kasten yaralama' suçundan 10 yıl 6 aydan 19 yıl 6 aya kadar hapsini istedi. Mütalaada, sanık İlhan T. hakkında ise 'kasten yaralama' suçundan 4 aydan 1 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Karardan önce son sözleri sorulan sanık İlhan T. suçsuz olduğunu öne sürerek, "Ben suç işlemedim. Benim müştekilere karşı herhangi bir eylemim söz konusu değildir. Ben kimseye talimat vermiş de değilim. Bu yüzden suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.

Sanık Yasin K. son sözlerinde, "Ben kimseyi öldürmeye teşebbüs etmedim. Benim yaralama kastım dahi yoktu" ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, sanık İlhan T. ve Yasin K.'yi 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 14'er yıl hapis cezasına çarptırdı. - ESKİŞEHİR

YORUMLAR
500
Son dakika haberi! İzmir depreminde yıkılan Rıza Bey Apartmanı davasında 'heyetin reddi' talebi kabul edilmedi Son dakika haberi! İzmir depreminde yıkılan Rıza Bey Apartmanı davasında 'heyetin reddi' talebi kabul edilmedi KOMŞUSUNU YAKTIĞI İDDİA EDİLEN KADIN: ÖLDÜRMEDİM ALTINLARINI DA ALMADIM KOMŞUSUNU YAKTIĞI İDDİA EDİLEN KADIN: ÖLDÜRMEDİM ALTINLARINI DA ALMADIM

Eskişehir, Mahkeme, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri | Öldürmeye teşebbüsten yargılanan 2 sanığa 14'er yıl hapis cezası - Son Dakika


Son Dakika
12:31 Ukrayna'da tren istasyonuna saldıran Rusya'dan akıl almaz savunma: Silahları vurduk
12:15 Sürü bir koyunu izledi, önce o atladı sonra geri kalanı: 45 koyun ve kuzu geçide atlayıp telef oldu
12:12 Derbi öncesi FB'li Mert Hakan'dan iddialı sözler: Galatasaray'a Kadıköy'den çıkış olmadığını göstereceğiz
12:08 Sevgilisinin 3 yaşındaki kızının kalçasında ve genital bölgesinde sigara söndürdü: 35 yıl hapisle yargılanıyor
12:06 Rusya, sivillerin tahliye için beklediği tren istasyonunu roketle vurdu! En az 30 kişi hayatını kaybetti
12:03 Oktay Kaynarca, canlandırdığı Süleyman Çakır karakterini ölüm yıldönümünde andı: Unutmayan sevenlerine baş sağlığı diliyorum
11:55 21 bin liralık sahur yemeğini savunan Savcı Sayan'ın paylaştığı faturadaki hata herkesin dikkatini çekti
11:36 Rusya sivillere saldırıya devam ediyor: Kramatorsk tren istasyonunu vurdular, çok sayıda ölü ve yaralı var
11:28 8 Nisan Cuma günü dolar 14,75'ten alıcı buluyor
10:12 Et ve Süt Kurumu'nun kapısı telle bağlandı, Kılıçdaroğlu kapıda açıklama yaptı: Hiçbir çocuk yatağa aç girmemeli!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2022 12:37:01. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri | Öldürmeye teşebbüsten yargılanan 2 sanığa 14'er yıl hapis cezası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement