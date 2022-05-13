Son dakika haberleri: Öldürülen Al Jazeera muhabiri için Filistin'in Ankara Büyükelçiliğinde taziye defteri açıldı - Son Dakika
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Son dakika haberleri: Öldürülen Al Jazeera muhabiri için Filistin'in Ankara Büyükelçiliğinde taziye defteri açıldı

13.05.2022 12:28
Son dakika haberleri: Öldürülen Al Jazeera muhabiri için Filistin'in Ankara Büyükelçiliğinde taziye defteri açıldı

Son dakika gelişmesine göre Filistin'in Ankara Büyükelçiliğinde, işgal altındaki Batı Şeria'da görevi başındayken İsrail askerlerince vurularak öldürülen Al Jazeera televizyonunun deneyimli kadın muhabiri Şirin Ebu Akile için taziye defteri açıldı.

Filistin'in Ankara Büyükelçiliğinde, işgal altındaki Batı Şeria'da görevi başındayken İsrail askerlerince vurularak öldürülen Al Jazeera televizyonunun deneyimli kadın muhabiri Şirin Ebu Akile için taziye defteri açıldı.

Taziye defterini ilk imzalayan, Sri Lanka'nın Ankara Büyükelçisi Muhammed Rizvi Hassen oldu.

Defteri imzalamasının ardından AA muhabirine açıklama yapan Hassen, bu olay nedeniyle duyduğu üzüntüyü belirterek Ebu Akile'nin ailesine ve Filistin halkına başsağlığı diledi.

Büyükelçi Hassen, "Aslında bu ölüm, medya özgürlüğüne, ifade özgürlüğüne yapılan bir saldırıyı gözler önüne seriyor." dedi.

Hassen, Ebu Akile'nin ölümüne sebep olanların bulunmasını, Ebu Akile'nin aile üyeleri ve Filistin halkı için adaletin sağlanmasını umduklarını söyledi.

Büyükelçilikte açılan taziye defterini Ebu Akile'nin meslektaşları gazeteciler de imzaladı.

Gün boyu açık olacak taziye defteri, ayrıca pazar günü 15.00-17.00 saatlerinde ziyaretçilere açık olacak.

Al Jazeera muhabiri Şirin Ebu Akile'nin öldürülmesi

Al Jazeera televizyonunun deneyimli saha muhabiri Ebu Akile (51), İsrail askerlerinin 11 Mayıs'ta işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Cenin Mülteci Kampı'na düzenlediği baskını takip ettiği sırada açtığı ateşle öldürülmüştü.

Görevini yaptığı sırada ve üzerinde "basın" yazılı çelik yelek giydiği halde Ebu Akile'nin İsrail askerleri tarafından gerçek mermiyle vurularak öldürülmesi tepkilere neden olmuştu.

Ebu Akile'nin hayatını kaybettiği olayda yanında bulunan gazeteci Ali es-Sumudi de sırtından yaralanmıştı.

Son dakika haberleri: Öldürülen Al Jazeera muhabiri için Filistin'in Ankara Büyükelçiliğinde taziye defteri açıldı
Son dakika haberleri: Öldürülen Al Jazeera muhabiri için Filistin'in Ankara Büyükelçiliğinde taziye defteri açıldı
Son dakika haberleri: Öldürülen Al Jazeera muhabiri için Filistin'in Ankara Büyükelçiliğinde taziye defteri açıldı
Son dakika haberleri: Öldürülen Al Jazeera muhabiri için Filistin'in Ankara Büyükelçiliğinde taziye defteri açıldı
Son dakika haberleri: Öldürülen Al Jazeera muhabiri için Filistin'in Ankara Büyükelçiliğinde taziye defteri açıldı

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Hukukçulara göre İsrail, gazetecilere gözdağı vermek için Al Jazeera muhabiri Ebu Akile'yi öldürdü Hukukçulara göre İsrail, gazetecilere gözdağı vermek için Al Jazeera muhabiri Ebu Akile'yi öldürdü Al-Jazeera televizyonunun muhabiri Şirin Ebu Akile'nin fotoğrafı kulelere yansıtıldı Al-Jazeera televizyonunun muhabiri Şirin Ebu Akile'nin fotoğrafı kulelere yansıtıldı

Al Jazeera, Filistin, İsrail, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Öldürülen Al Jazeera muhabiri için Filistin'in Ankara Büyükelçiliğinde taziye defteri açıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri: Öldürülen Al Jazeera muhabiri için Filistin'in Ankara Büyükelçiliğinde taziye defteri açıldı - Son Dakika
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