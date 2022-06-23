Son dakika haberleri: Öldürülen Deniz Poyraz'ın babasına beraat

İZMİR'in Konak ilçesinde HDP İl Başkanlığı'na yapılan silahlı saldırıda öldürülen Deniz Poyraz'ın (38) babası Abdulillah Poyraz (58), 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan yargılandığı davada beraat etti.

Geçen yıl 17 Haziran'da HDP İl Başkanlığı'na gelen eski sağlık çalışanı Onur Gencer (27), partide çay servisi yapan annesi rahatsız olduğu için yerine bir günlüğüne çalışan Deniz Poyraz'ı tabancayla vurarak öldürdü. Silah sesleri üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polisin çalışması ile Gencer, yakalanarak gözaltına alındı. Onur Gencer, daha sonra sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.