Son dakika haberleri! Öldürülen doktor için hastane önünde gıyabi cenaze namazı kılındı (2) - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri! Öldürülen doktor için hastane önünde gıyabi cenaze namazı kılındı (2)

07.07.2022 16:02
Son dakika haberleri! Öldürülen doktor için hastane önünde gıyabi cenaze namazı kılındı (2)

Son dakika habere göre KONYA ŞEHİR HASTANESİ'NDE GÖREVE GEÇEN YIL BAŞLAMIŞDün uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitiren Dr. Ekrem Karakaya, 1999'da Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olduktan sonra Karabük Üniversitesi Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde göreve başladı.

KONYA ŞEHİR HASTANESİ'NDE GÖREVE GEÇEN YIL BAŞLAMIŞ

Dün uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitiren Dr. Ekrem Karakaya, 1999'da Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olduktan sonra Karabük Üniversitesi Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde göreve başladı. Karakaya, ardından bir süre özel hastanelerde görev yaptı. 2 Aralık 2008'de Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde kardiyoloji uzmanlığını alan Karakaya, Karabük Üniversitesi Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yaptıktan sonra 24 Haziran 2021'de Konya Şehir Hastanesi'nde göreve başladı. 7 ve 8 yaşlarında 2 kız çocuğu olan Karakaya'nın eşi Günseli Ekinci Karakaya da mali müşavir olarak görev yapıyor.Dr. Karakaya hakkında arkadaşları ve hastaları sosyal medya hesaplarından, çok iyi bir insan olduğunu ve hastalıkları süresince yakından ilgilendiğini belirten mesajlar yayınladı.


YORUMLAR
500
Son dakika haberi | ESKİŞEHİR'DE SAĞLIK ÇALIŞANLARI ÖLDÜRÜLEN DOKTOR İÇİN YÜRÜDÜ Son dakika haberi | ESKİŞEHİR'DE SAĞLIK ÇALIŞANLARI ÖLDÜRÜLEN DOKTOR İÇİN YÜRÜDÜ Son Dakika | Konya'da hastanede silahlı saldırıda doktorun öldürülmesine tepki Son Dakika | Konya'da hastanede silahlı saldırıda doktorun öldürülmesine tepki
Kaynak: DHA

Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Şehir Hastanesi, Karabük, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Öldürülen doktor için hastane önünde gıyabi cenaze namazı kılındı (2) - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:45 Demir Yumruk Operasyonu kapsamında, Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Hulusi Belgü tutuklandı!
15:38 Galatasaray'ın transfer hamleleri sonrası Fenerbahçe taraftarı kazan kaldırdı: Sözünü tut Ali Koç!
15:34 Başarılı oyuncu Nejat İşler, istediği Cumhurbaşkanı adaylarını sıraladı! Listenin son ismi Selahattin Demirtaş
15:26 Saddam'dan kaçan Kürt asıllı Nadhim Zahawi, İngiltere'de Hazine Bakanı olarak atandı
15:17 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya Doktor Ekrem Karakaya'nın cenazesinde tepki
15:07 Turabi, "Şampiyon yapmak isteyeceği son kişi bendim" dedi, Demet Akalın deliye döndü: İnanılmaz
15:07 Fenerbahçe'nin resmi Instagram hesabına erişim kapatıldı! Taraftarlar ne olduğunu merakla bekliyor
14:40 Fenerbahçe'nin "5 yıldızlı" paylaşımı sonrası Galatasaray harekete geçti: TFF talimatları uyarınca gerekli yaptırımlar uygulanmalıdır
14:40 Sağlıkçıların eylemini engellemek isteyen polis biber gazından etkilenince, alandaki doktorlar müdahale etti
14:37 İngiltere'de siyasi deprem! 50'ye yakın hükümet görevlisinden sonra istifa zincirine Başbakan Boris Johnson da eklendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2022 16:07:57. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri! Öldürülen doktor için hastane önünde gıyabi cenaze namazı kılındı (2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement