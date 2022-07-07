Son dakika haberleri! Öldürülen doktor için hastane önünde gıyabi cenaze namazı kılındı (2)

KONYA ŞEHİR HASTANESİ'NDE GÖREVE GEÇEN YIL BAŞLAMIŞ

Dün uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitiren Dr. Ekrem Karakaya, 1999'da Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olduktan sonra Karabük Üniversitesi Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde göreve başladı. Karakaya, ardından bir süre özel hastanelerde görev yaptı. 2 Aralık 2008'de Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde kardiyoloji uzmanlığını alan Karakaya, Karabük Üniversitesi Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yaptıktan sonra 24 Haziran 2021'de Konya Şehir Hastanesi'nde göreve başladı. 7 ve 8 yaşlarında 2 kız çocuğu olan Karakaya'nın eşi Günseli Ekinci Karakaya da mali müşavir olarak görev yapıyor.Dr. Karakaya hakkında arkadaşları ve hastaları sosyal medya hesaplarından, çok iyi bir insan olduğunu ve hastalıkları süresince yakından ilgilendiğini belirten mesajlar yayınladı.