Son dakika haberleri: Öldürülen doktor memleketi Konya'da toprağa verildi - Son Dakika
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Son dakika haberleri: Öldürülen doktor memleketi Konya'da toprağa verildi

09.04.2022 18:02
Son dakika haberleri: Öldürülen doktor memleketi Konya'da toprağa verildi

Son dakika gündem haberi: DENİZLİ'de, Uzman Çavuş Musa Aktaş tarafından tabancayla vurularak öldürülen Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Naim Ünsal, memleketi Konya'da toprağa verildi.

DENİZLİ'de, Uzman Çavuş Musa Aktaş tarafından tabancayla vurularak öldürülen Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Naim Ünsal, memleketi Konya'da toprağa verildi.

Olay, dün saat 14.00 sıralarında, Acıpayam Jandarma Komutanlığı'nın karşısında meydana geldi. Konya Eğitim Araştırma Hastanesi'nden bir süre önce Denizli Acıpayam Devlet Hastanesi'ne atanan ve daha sonra buradan ayrılıp kentte kendi muayenehanesini açan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Naim Ünsal, at yetiştirdiği arazide Uzman Çavuş Musa Aktaş ile tartışmaya başladı. Tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Aktaş, tabancasını çıkarıp, Dr. Ünsal'ı bacağından vurdu ardından olay yerine geldiği 42 B 4447 plakalı otomobiline bindi. Yaralı halde peşinden gittiği Aktaş'ı otomobilinden indiren Ünsal, darbetmeye başladı. Bunun üzerine Aktaş, doktora 2 el daha ateş etti. Ünsal, vücuduna isabet eden mermiler nedeniyle olay yerinde yaşamı yitirdi. Olayın ardından yakalanıp gözaltına alınan uzman çavuş, tutuklandı.

Dr. Naim Ünsal'ın cenazesi, bugün memleketi Konya'ya getirildi. İkindi namazının ardından kılınnan cenaze namazı sonrası Dr. Ünsal, Musalla Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenazede Ünsal'ın yakınları fenalık geçirdi.

Dr. Ünsal, Konya'da görev yaptığı dönemde tıp literatürüne giren bazı ameliyatlar gerçekleştirmişti.


Son dakika haberleri: Öldürülen doktor memleketi Konya'da toprağa verildi
Son dakika haberleri: Öldürülen doktor memleketi Konya'da toprağa verildi
Son dakika haberleri: Öldürülen doktor memleketi Konya'da toprağa verildi
Son dakika haberleri: Öldürülen doktor memleketi Konya'da toprağa verildi
Son dakika haberleri: Öldürülen doktor memleketi Konya'da toprağa verildi
Son dakika haberleri: Öldürülen doktor memleketi Konya'da toprağa verildi
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Kadın Hastalıkları, Uzman Çavuş, Doğum, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Öldürülen doktor memleketi Konya'da toprağa verildi - Son Dakika


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