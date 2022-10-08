Dolmuş şoförünün öldüğü bıçaklı saldırının görüntüsü ortaya çıktı - Son Dakika
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Dolmuş şoförünün öldüğü bıçaklı saldırının görüntüsü ortaya çıktı

08.10.2022 13:43

Ankara'nın Çankaya ilçesinde dolmuş şoförü Şükrü B.'nin husumetli olduğu dolmuş kahyası tarafından bıçaklanarak öldürüldüğü anların görüntüsü ortaya çıktı. Çevredekilerin olaya müdahale etmek yerine izlediği görüntülere yansıdı.

Çankaya ilçesi Sıhhiye dolmuş durakları hattında dolmuş şoförlüğü yapan Şükrü B., daha önceden husumetli olduğu ve aynı durak hattında dolmuş kahyalığı yapan S.Ç. tarafından bıçaklı saldırısına uğradı.

HERKESİN GÖZÜ ÖNÜNDE ÖLDÜRÜLDÜ

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan dolmuş şoförü kaldırıldığı hastanesinde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Dolmuş şoförünün saldırıya uğradığı anlar bir vatandaş tarafından görüntülendi. İşlek bir cadde üzerinde gerçekleşen olayda çevredekiler kavgaya müdahale etmek yerine izlemeyi tercih ettiği görülüyor. Olayın ardından kaçan zanlı kahya S.Ç. polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Kahyası tarafından öldürülen dolmuş şoförünün saldırıya uğradığı görüntüler ortaya çıktı
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Kaynak: İHA

Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Dolmuş şoförünün öldüğü bıçaklı saldırının görüntüsü ortaya çıktı - Son Dakika

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