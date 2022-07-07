Son dakika haberleri: ÖLDÜRÜLEN DURAN'IN AİLESİNDEN KADİR ŞEKER'İN TAHLİYESİNE TEPKİ

KADİR Şeker'in tahliye kararını öğrenen Özgür Duran'ın annesi Mübeyyen Güner ve kardeşi Remzi Duran, Ankara'ya gidip Yargıtay'a itirazda bulunacağını söyledi. Anne Mübeyyen Güner, "Devlet bu tahliye kararıyla resmen 'Ben uğraşmayacağım kendi adaletini kendin sağla' dedi. Ben de kendi adaletimi kendim sağlarım" diye konuştu.

Konya'da, sevgilisi Ayşe Dırla'yı (35) dövdüğü öne sürülen Özgür Duran'ı (32) engel olmak isterken kalbinden bıçaklayıp öldürdüğü gerekçesiyle 12,5 yıl hapis cezasına çarptırılan ve kararı Yargıtay tarafından bozulan Kadir Şeker, yeniden yargılandığı davada cezasının 10 yıl 10 aya düşürülüp, tutukluluk halinin devamına hükmedilmesine avukatları itirazda bulundu. İtiraz, Konya 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilirken, Şeker hakkında tahliye kararı verildi. Özgür Duran'ın annesi Mübeyyen Güner ve kardeşi Remzi Duran tahliye kararını Antalya'daki evlerinde öğrendi. Kararı duyunca sinirlerine hakim olamadığını ve itiraz etmek için hazırlık yapmaya başladığını anlatan anne Mübeyyen Güner, "Kadın ifadesinde Özgür'ün şiddet uygulamadığını söylüyordu. Bunları görerek nasıl tahliye verirler? Adalete artık inanmıyorum. Bu katil yüzünden sanık olarak yargılanacağım. Katil serbest bırakılacak öyle mi? Kimse katil değil artık herkes kahraman. Devlet bu tahliye kararıyla resmen 'Ben uğraşmayacağım kendi adaletini kendin sağla' dedi. Ben de kendi adaletimi kendim sağlarım" diye konuştu.

'YARGITAY7A İTİRAZDA BULUNACAĞIM'

Adalete olan inancının bittiğini dile getiren Remzi Duran da karara itiraz etmek için Ankara'ya gidip Yargıtay'a itirazda bulunacağını söyledi. Adalet ararken adaleti tamamen kaybettiklerini söyleyen Duran, "Tüm cezaevindeki mahkumlara sesleniyorum. Onlar da kahraman. Bu zamana kadar devletime güvenmiştim. Avukatımla da görüştüm itiraz edeceğiz. O çocuk içeride nefes alacak, dışarıda değil" dedi. (DHA)