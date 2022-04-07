Son dakika haberleri: Öldürülen iş adamı Ali Rıza Gültekin davasında karar - Son Dakika
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Son dakika haberleri: Öldürülen iş adamı Ali Rıza Gültekin davasında karar

07.04.2022 12:38
Son dakika haberleri: Öldürülen iş adamı Ali Rıza Gültekin davasında karar

Son dakika haberi... Beşiktaş'ta bir dairede iş adamı Ali Rıza Gültekin'in öldürülmesine ilişkin dava karara bağlandı.

Beşiktaş'ta bir dairede iş adamı Ali Rıza Gültekin'in öldürülmesine ilişkin dava karara bağlandı. Mahkeme, 1 sanığın müebbet hapis cezasıyla, 2 sanığın ise 10'ar yıl hapis cezasıyla cezalandırılmalarına hükmetti.

Ünlü bir giyim firmasının sahibi Ali Rıza Gültekin'in 14 Kasım 2018 günü Beşiktaş Balmumcu'da bir dairede, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin dava karara bağlandı. İstanbul 9.Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada bazı sanıklar ile avukatları hazır bulundu. Tutuklu sanıklar Baran Barışer, Mehmet Salih Barışer ve Sergen Güler ise SEGBİS aracılığıyla duruşmaya bağlandı. Duruşmada esasa ilişkin savunma yapan sanıklar, önceki savunmalarını tekrar ettiklerini ifade etti. Sanıkların avukatları ise müvekkillerinin beraatını talep etti.

1 sanığa müebbet, 2 sanığa 10'ar yıl hapis cezası

Mahkeme, sanık Sergen Güler hakkında 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası ve 'ruhsatsız silah bulundurma' suçundan 1 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasına hükmetti. Sanıklar Baran Barışer ve Mehmet Salih Barışer'i ise 'kasten öldürmeye yardım' suçundan 10'ar yıl hapis cezasına çarptıran mahkeme, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Heyet, sanıklar Mehmet Barışer, Tolga Temiz ve Ömer Faruk Polat'ı 'verileri hukuka aykırı olarak ele verme veya ele geçirme' suçundan 1'er yıl 8'er ay hapis cezası, sanıklar Hikmet Gökçe ve Ferhan Keklik'i ise 'kumar oynamak için yer ve imkan sağlama' suçundan 10 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi. Sanıklar Recep Eren ve Hülya Sağdıç'ı 'suçluyu kayırma' suçundan 5 ay hapis cezasına çaptıran mahkeme heyeti, sanık Metin Temur'u ise 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan 5 ay hapis cezasına çarptırdı.

Mahkeme, firari sanıklar Rıdvan Doğan ve Mustafa Barışer'in yapılan tüm aramalara rağmen henüz yakalanmalarının mümkün olmadığı gerekçesiyle dosyalarının ayrılmasına hükmederken, sanıklar Vasfi Unutmaz ve Mehmet Barışer hakkında 'suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanılarak tehdit' suçundan şikayet süresi içinde olmadığı gerekçesiyle kamu davasının düşürülmesine karar verdi. Heyet, ayrıca sanık polis memuru Mehmet Savaş S.'nin de aralarında bulunduğu diğer sanıkların ise üzerlerine atılı suçtan beraat etmelerine hükmetti.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, suç işlemek amacıyla örgüt kuran Mehmet Barışer'in alacak verecek meselesi nedeniyle azmettirmesi sonrasında Mustafa Barışer, Rıdvan Doğan, Sergen Güler ve Baran Barışer'in iş adamı Ali Rıza Gültekin'i tasarlayarak kasten öldürdükleri anlatılmıştı. İddianamede sanıkların, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'örgüt üyeliği', 'yağma', 'kasten öldürme' suçlarından değişen oranlarda hapis cezası talep edilmişti. Mehmet Barışer'in silahlı bir şekilde oluşturduğu örgüt çerçevesinde kumarhane işletmeciliği yapma, tefecilik faaliyetlerinde bulunma, tefecilik ve kumar faaliyetleri konusunda insanlar üzerinde korku baskı ve tehdit yaparak kendi lehlerine sonuç almayı amaçladıkları da iddianamede anlatılmıştı. - İSTANBUL

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Ali Rıza Gültekin, İş Adamı, Beşiktaş, Mahkeme, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri: Öldürülen iş adamı Ali Rıza Gültekin davasında karar - Son Dakika


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