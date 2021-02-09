Son dakika haberleri! Öldürüp, cesedini yol kenarına attılar - Son Dakika

SAKARYA'nın Geyve ilçesinde yol kenarında E.G. adlı erkeğe ait ceset bulundu. E.G.'nin başından tabancayla vurulup, araçtan atıldığı belirlendi.

?Geyve ilçesi Yörükler Mahallesi Bağlar Sokak mevkiinde dün gece saatlerinde yerde hareketsiz yatan kişiyi görenler, polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, E.G. olduğu belirlenen kişinin öldüğü tespit edildi. Başından tabanca ile vurulup araçtan atıldığı saptanan E.G.'nin cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından ön otopsi için Geyve Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Polis, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.