Son dakika haberleri... Oltu'da TYT ve AYT öncesi güvenlik toplantısı gerçekleştirildi - Son Dakika

Erzurum'un Oltu ilçesinde hafta sonu yapılacak Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile Alan Yeterlilik Testleri (AYT) öncesinde güvenlik toplantısı yapıldı.

Kaymakam Şenol Turan başkanlığında Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi'nde yapılan toplantıya, aynı zamanda ilçe ÖSYM temsilcisi olan Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aslan Gülcü ile İlçe Nüfus Müdürü İlhami Akyel katıldı.

Toplantıda, 27 Haziran Cumartesi günü yapılacak olan TYT sınavı ile 28 Haziran Pazar günü yapılacak olan AYT sınavına toplam 1780 kişinin katılacağı belirtildi.

Sınavlar için gerekli tedbirler alınarak 7 sınav merkezi ile 1 yedek merkez hazır hale getirildi.

Toplantıda, sosyal mesafe kurallarına uymak ve herhangi bir risk faktörüyle karşılaşmamak adına sınav günü veli ve araçların sınav merkezine alınmayacağı kararı alındı.

Kaymakam Turan, gençlere güvenli bir sınav alanı oluşturmayı amaçladıklarını ve bunu sağlamak için her türlü önlemi alacaklarını söyledi.