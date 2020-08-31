Son dakika haberleri: Ölü bulunan küçük Merve'nin akrabaları adli tıp önünde gözyaşlarına boğuldu - Son Dakika

- Ölü bulunan küçük Merve'nin akrabaları adli tıp önünde gözyaşlarına boğuldu

Küçük Merve'nin cenazesi horasana gönderildi

ERZURUM - Erzurum'un Horasan İlçesinde ölü olarak bulunan 2,5 yaşındaki Merve Bayrak'ın cansız bedeni otopsi için Erzurum'a getildi. Dört saat süren otopsi sonucunda küçük kızın cenazesi defin işlemleri için cenaze aracı ile Horasana gönderildi.

Öte yandan Merve Bayrak'ın adli tıp önünde bekleyen akrabaları ise gözyaşlarına boğuldu.