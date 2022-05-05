MUĞLA'nın Fethiye ilçesinin dünyaca ünlü turistik mahallesi Ölüdeniz'de, lüks villada düzenlenen uyuşturucu partisini basan jandarma 10 kişiyi gözaltına aldı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Ölüdeniz Mahallesinde, bir villada uyuşturucu partisi düzenlendiği istihbaratına ulaştı. Dün akşam saatlerinde villaya yapılan baskında, narkotik köpeği ile yapılan aramada 6 gram kokain, 2 gram macun esrar, 27 adet uyuşturucu hap, 4 LSD, 5 gram skunk ile 1 esrar öğütme aparatı ele geçirildi. Şüpheliler M.Ö.Ö., S.K.H., Y.E.Ö., D.Y., E.A.B., M.B., D.İ., M.E., E.S. ve B.A., gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.