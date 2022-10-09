Son dakika 3. sayfa: Ölüm mezarlık yolunda yakaladı - Son Dakika
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Son dakika 3. sayfa: Ölüm mezarlık yolunda yakaladı

09.10.2022 09:25

Son dakika gelişmesine göre Ölüm mezarlık yolunda yakaladı Yakınının mezarını ziyarete giden adam tırın çarptığı hafif ticari araçta hayatını kaybetti Tırın çarptığı hafif ticari araç 3 metre yükseklikte köprüden aşağı düştü Afyonkarahisar'da dönüş yapmak isteyen hafif ticari araca tır çarptı.

Ölüm mezarlık yolunda yakaladı

Yakınının mezarını ziyarete giden adam tırın çarptığı hafif ticari araçta hayatını kaybetti

Tırın çarptığı hafif ticari araç 3 metre yükseklikte köprüden aşağı düştü

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da dönüş yapmak isteyen hafif ticari araca tır çarptı. Çarpmanın etkisi ile kontrolden çıkan araç yaklaşık 3 metre yükseklikteki köprüden aşağı düşerken, yakınının kabrini ziyaret gittiği öğrenilen aracın sürücüsü hayatını kaybetti.

Olay, Emirdağ- Gömü karayolu Güneysaray köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Abdül Kadir Çelik idaresindeki 03 HS 706 plakalı hafif ticari araç, köy girişindeki mezarlığa dönüş yapmak istediği esnada D.Ç.'nin kullandığı 03 ZA 876 plakalı tır ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrularak kontrolden çıkan hafif ticari araç, yaklaşık 3 metre yükseklikteki köprüden aşağı düştü. Kazanın ardından yoldan geçen diğer sürücülerin haber vermesi ile bölgeye jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri kazada yaralanan Çelik'i ambulans ile Emirdağ Devlet Hastanesine kaldırdı. Ancak Çelik yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatılırken, Çelik'in geçtiğimiz günlerde yaşamını yitiren bir yakınının kabrini ziyarete gittiği öğrenildi.

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Kaynak: İHA

Karahisar, Jandarma, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika 3. sayfa: Ölüm mezarlık yolunda yakaladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika 3. sayfa: Ölüm mezarlık yolunda yakaladı - Son Dakika
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