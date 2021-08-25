Son dakika haberleri! Ölümden kıl payı kurtuldular - Son Dakika

Söke Yenidoğan mahallesinde bir kamyonet kanala düşmekten son anda kurtuldu. İtfaiye ekipleri tarafından kanalın başında mahsur kalan araç içerisindeki 3 kişi ile birlikte kurtarıldı.

Olay akşam saatlerinde Yenidoğan Mahallesi yakınlarında bulunan DSİ'ye ait sulama kanalında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, içerisindeki 3 kişi ile seyir halinde iken bir kamyonet yoldan çıkarak sulama kanalına yöneldi. Kanala düşmek üzere olan aracı bulunduğu yerden Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri kurtardı. - AYDIN