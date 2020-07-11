Son dakika haberleri! Ölüme terk edilen eşek kurtarıldı - Son Dakika

Son dakika haberleri! Ölüme terk edilen eşek kurtarıldı

Son dakika haberleri... Ölüme terk edilen eşek kurtarıldıAdana'nın Kozan ilçesinde bir köprünün altına bağlanan ve terk edilen eşek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Ölüme terk edilen eşek kurtarıldı

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Adana'nın Kozan ilçesinde bir köprünün altına bağlanan ve terk edilen eşek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Sabah saatlerinde Kozan- İmamoğlu yolu üzerindeki Tırmıl Köprüsü altına iple bağlı halde bir eşek olduğunu görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbarı değerlendiren Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, eşeği, bağlı olduğu ipleri keserek kurtardı. Eşeğin, ayaklarından yaralı olduğu görüldü. İtfaiye ekipleri, eşeğin tedavisi için veteriner hekime haber verdi. Bu sırada ipten kurtulan eşek, kaçarak uzaklaştı.

İmamoğlu, İtfaiye, Adana, Kozan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.07.2020 15:52 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Ölüme terk edilen eşek kurtarıldı - Son Dakika
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