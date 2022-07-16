Son dakika haberleri: Ölüme terk edilen köpeğe Tepebaşı sahip çıktı - Son Dakika
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Son dakika haberleri: Ölüme terk edilen köpeğe Tepebaşı sahip çıktı

16.07.2022 13:08
Son dakika haberleri: Ölüme terk edilen köpeğe Tepebaşı sahip çıktı

Son dakika haber... Eskişehir'de tedavi gördüğü bir klinikten alınarak ölüme bırakıldığı tahmin edilen köpeğe hayvanseverler ve Tepebaşı Belediyesi barınağı sahip çıktı.

Eskişehir'de tedavi gördüğü bir klinikten alınarak ölüme bırakıldığı tahmin edilen köpeğe hayvanseverler ve Tepebaşı Belediyesi barınağı sahip çıktı.

Karabayır mevkiinde tedavisi yarım bırakılmış engelli bir köpeğin olduğu ihbarını alan hayvanseverler belirtilen alana gitti. Burada yapılan aramalarda halsiz ve bitkin olan köpeğin bir klinikte tedavi gördüğü ve yarım bırakılarak alana atıldığı tespit edildi. Hayvanseverler durumu Tepebaşı Belediyesine bağlı hayvan barınağına bildirdi. Yetkililer gece saatlerinde gelerek engelli köpeği tedavisinin yapılmak üzere barınağa aldı. Barınakta tedavisi tamamlanacak köpeğin bir hayvansever tarafından sahipleneceği öğrenildi. - ESKİŞEHİR

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Kaynak: İHA

Eskişehir, Tepebaşı, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri: Ölüme terk edilen köpeğe Tepebaşı sahip çıktı - Son Dakika

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