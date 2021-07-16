Üye Girişi
Son dakika haberleri | 'Ölümlerden sonra flamingolar Tuz Gölü'ne gelmeyebilir' - Son Dakika

Son dakika haberleri | 'Ölümlerden sonra flamingolar Tuz Gölü'ne gelmeyebilir'

16 Temmuz 2021 Cuma 11:08
Son dakika haberleri | 'Ölümlerden sonra flamingolar Tuz Gölü'ne gelmeyebilir', System.String[]

Son dakika gelişmesine göre KONYA'da Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Atilla Arslan, Tuz Gölü'ndeki flamingo ölümlerinin nedeninin, su azlığı kaynaklı beslenme yetersizliği olduğunu belirtti.

KONYA'da Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Atilla Arslan, Tuz Gölü'ndeki flamingo ölümlerinin nedeninin, su azlığı kaynaklı beslenme yetersizliği olduğunu belirtti. Arslan, "Tuz Gölü havzasına yeterince su girişi olmayınca yavru flamingoların beslendiği omurgasız hayvanlar, eklem bacaklılar veya su yosunları da yeterli düzeyde olmuyor. Yeterince beslenemeyen yavru flamingolar da ölüyor. Bu ölümlerden sonra flamingolar Tuz Gölü'ne gelmekten vazgeçebilirler. Bu 1-2 yıl içinde olmayabilir ama yağış rejiminin düşük geçmesi halinde başka yöne gidebilirler" dedi.

Konya, Ankara ve Aksaray sınırlarında yer alan Tuz Gölü, su çıkışı olmadığı için kapalı göl olma özelliğini taşıyor. Kuşların göç yolu üzerinde olmasından dolayı birçok kuş türü, ilkbahar ve yaz aylarında burada konaklıyor. Her yıl 20 ile 22 bin arasında flamingonun konakladığı Tuz Gölü, yöre halkı tarafından 'flamingo cenneti' olarak adlandırılıyor. Gölde konaklayan flamingolar, kuluçka dönemini de burada geçiriyor. Geçen yıl da 18 bin yavru flamingo kuluçkadan çıktı.

Bu yıl ise yine bölgeye gelen flamingolar, kuluçka dönemini burada geçirdi ancak yağış yetersizliğiyle göldeki suyun azalması ve besleyen su kanallarının geçtiği yerlerdeki çiftçilerin tarlalarını sulaması için kanala bent çekmesi nedeniyle yavru flamingoların ölümünün arttığı belirtildi. SU KANALLARINA BENT ÇEKİLMİŞYavru flamingo ölümlerinin ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Konya Valiliği, inceleme başlattı. Uzman ekipler, ölü flamingolardan numune alındı. Flamingoların Tuz Gölü'nde her yıl yoğun olarak bulunduğu bölgeden de göç ettikleri gözlendi. Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı ekiplerin bölgeden alarak inceledikleri flamingolarda da ilk belirlemelere göre, zehirlenmeye bağlı ölüm tespit edilemedi. Tuz Gölü sınırındaki Gölyazı Mahallesi yakınından geçen iki su kanalı ile Aksaray'ın Ulukışla Mahallesi'nden geçen kanala bent çekildiğini saptandı. Bununla ilgili Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından su kanallarına bent çekip, su ile pompalarla tarlalarını sulayan çiftçiler hakkında yasal işlem başlatılacağı öğrenildi.'ÖLÜMLERİN NEDENİ YETERLİ BESİN KAYNAĞI OLMAMASI'Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Atilla Arslan, flamingo ölümlerinin nedeninin, suyun az olmasından kaynaklı beslenme yetersizliği olduğunu belirtti. Arslan, "Flamingolar yavrularını o bölgede besleyebilmeleri için su içerisinde besin kaynağı olan, omurgasız hayvanlar, eklem bacaklılar veya su yosunlarının yeterli düzeyde olması lazım. Bunların da yeterli düzeyde olabilmesi için Tuz Gölü havzasına da yeterli miktarda tatlı su girişinin olması gerekiyor. Bu dönemde flamingolar Tuz Gölü'nü ve çevresini kuluçka bölgesi olarak kullanıyorlar. Yavruları büyüttükleri bir dönem. Türkiye'nin çeşitli yerlerinde kullandıkları alanlar da var ama Tuz Gölü bölgesini her yıl kullandıkları bir bölge. Bu flamingo ölümleri de besinsel kaynaklı. Yeterli besin olmaması nedeniyle flamingoların yavru dönemi ya da genç döneminde ölümlerinin ana nedenlerinden birisi yeterli besin olmaması" diye konuştu.   'SU GİRİŞİ OLMAZSA BESİN KAYNAKLARI TÜKENİR'Tuz Gölü'ne su girişlerinin kesilmesiyle besin kaynaklarının üreyemeyeceğini belirten Arslan, "Besin kaynaklarının olmamasının ana faktörlerinden biri de yeteri kadar bölgeye tatlı su girişinin olmaması. Büyük ihtimalle oradaki çiftçiler, kendi topraklarını sulayabilmeleri için yeterince yağış olmayınca da bölgeyi besleyen akarsuların önünü keserek, vahşi sulama yönünde yaptıkları hareketten dolayı flamingoların besin kaynağını oluşturan bölgeye yeteri kadar tatlı su girişi olmaması. Flamingoların ana besin kaynağı eklem bacaklılar, artemia salina gibi küçük organizmaların yeteri kadar çoğalmasını engellemiş. Bu canlıların flamingo popülasyonunun bulunduğu yerlerde ürememesi demek, flamingo yavrularının da yeteri kadar beslenmemesini sağlar" dedi. 'ÖLÜMLERDEN SONRA FLAMİNGOLAR GELMEYEBİLİR'Besin kaynaklarının tükenmesiyle yaşanan ölümlerin ardından flamingoların Tuz Gölü'ne gelmekten vazgeçebileceğini kaydeden Arslan, "Bu ölümlerden sonra flamingoların Tuz Gölü'ne gelmekten vazgeçebilirler. Bu 1-2 yıl içerisinde olmayabilir ama yağış rejiminin bu şekilde düşük geçmesi uzun vadede düşünüldüğü zaman canlılarda bir uyum süreci vardır. Yavrulama döneminde besini ne kadar çok bulabilirlerse o bölgeyi tercih etme yönünde bir tercihe girerler çünkü nesillerini devam etmek zorundalar. Kısa vadede olmasa da uzun vadede bir başka yöne gidebilirler" diye konuştu.


Son dakika haberleri | 'Ölümlerden sonra flamingolar Tuz Gölü'ne gelmeyebilir'
Son dakika haberleri | 'Ölümlerden sonra flamingolar Tuz Gölü'ne gelmeyebilir'
Son dakika haberleri | 'Ölümlerden sonra flamingolar Tuz Gölü'ne gelmeyebilir'
Son dakika haberleri | 'Ölümlerden sonra flamingolar Tuz Gölü'ne gelmeyebilir'
Son dakika haberleri | 'Ölümlerden sonra flamingolar Tuz Gölü'ne gelmeyebilir'
Son dakika haberleri | 'Ölümlerden sonra flamingolar Tuz Gölü'ne gelmeyebilir'
Son dakika haberleri | 'Ölümlerden sonra flamingolar Tuz Gölü'ne gelmeyebilir'
Son dakika haberleri | 'Ölümlerden sonra flamingolar Tuz Gölü'ne gelmeyebilir'
Son dakika haberleri | 'Ölümlerden sonra flamingolar Tuz Gölü'ne gelmeyebilir'

Selçuk Üniversitesi, Öğretim Üyesi, Fen Fakültesi, Tuz Gölü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | 'Ölümlerden sonra flamingolar Tuz Gölü'ne gelmeyebilir' - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Milyonlarca vatandaşımıza müjde! Borcunu 30 Eylül'e kadar ödeyene zam yok 12:09 Milyonlarca vatandaşımıza müjde! Borcunu 30 Eylül'e kadar ödeyene zam yok AK Partili Mehmet Metiner'den çözüm sürecine alternatif öneri: Bahçeli de katkı sunacaktır 12:08 AK Partili Mehmet Metiner'den çözüm sürecine alternatif öneri: Bahçeli de katkı sunacaktır Muğla'da, belediye başkanı isyan etti: Bayram tatilinde rezervasyonsuz gelmeyin 11:28 Muğla'da, belediye başkanı isyan etti: Bayram tatilinde rezervasyonsuz gelmeyin
Kumalık teklifini kabul etmeyen kuzeni Emine Karakaş'ı öldüren Aslan Karakaş jandarmaya teslim oldu 11:25 Kumalık teklifini kabul etmeyen kuzeni Emine Karakaş'ı öldüren Aslan Karakaş jandarmaya teslim oldu Trafikte sevgili dehşeti! Motosikletiyle ilerleyen kadın, kamyonetten açılan ateşle öldürüldü 11:22 Trafikte sevgili dehşeti! Motosikletiyle ilerleyen kadın, kamyonetten açılan ateşle öldürüldü 10 yaşındaki çocuğu tekme tokat döven şahıs, cumhuriyet savcısının radarına yakalandı 11:16 10 yaşındaki çocuğu tekme tokat döven şahıs, cumhuriyet savcısının radarına yakalandı
Damattan kayınvalideye korkunç işkence! Benzinle ateşe verip bir de yanışını izlemiş 11:05 Damattan kayınvalideye korkunç işkence! Benzinle ateşe verip bir de yanışını izlemiş YÖK'ün, Melih Bulu'dan rahatsız olması görevden alınmasına neden oldu 09:38 YÖK'ün, Melih Bulu'dan rahatsız olması görevden alınmasına neden oldu

Son Dakika Haberleri
12:09 Milyonlarca vatandaşımıza müjde! Borcunu 30 Eylül'e kadar ödeyene zam yok
12:07 AK Partili Mehmet Metiner'den çözüm sürecine alternatif öneri: Bahçeli de katkı sunacaktır
11:57 Son Dakika: Diyarbakır'da 4 büyüklüğünde deprem! Yakın illerde de hissedildi
11:23 Almanya'da yaşayan gurbetçi sel felaketinin boyutunu gözler önüne serdi: Hastaneler bile boşaltılıyor
11:17 Transferde yılın bombası geliyor! Hulk'la görüşen Vitor Pereira, olumlu yanıt aldı
11:13 Altının gram fiyatı 500 lira seviyesinden işlem görüyor
11:04 Damattan kayınvalideye korkunç işkence! Benzinle ateşe verip bir de yanışını izlemiş
10:59 Dolar güne düşüşle başladı, 8,52'den işlem görüyor
10:58 Kurban pazarında ilgi odağı oldu! Sahibi, 4 boynuzlu koç için 10 bin lira istiyor
10:51 Son Dakika! Türkiye'ye patlayıcı göndermek isteyen PKK'lı teröristler Barış Soydan ve Emrah Yıldızer etkisiz hale getirildi
Forma numarası Sinan Gümüş'e verilen Perotti'den manidar paylaşım Forma numarası Sinan Gümüş'e verilen Perotti'den manidar paylaşım         
12:18
Babacan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Eli nasırlı yirmi çiftçiyle aynı masada otursun, şu anki hataların yarısından dönülür Babacan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Eli nasırlı yirmi çiftçiyle aynı masada otursun, şu anki hataların yarısından dönülür         
12:09
Son Dakika: Diyarbakır'da 4 büyüklüğünde deprem! Yakın illerde de hissedildi Son Dakika: Diyarbakır'da 4 büyüklüğünde deprem! Yakın illerde de hissedildi         
11:58
Sel felaketinin vurduğu Rize'de umutlu bekleyiş! Kayıp iki kişi için arama çalışmaları devam ediyor Sel felaketinin vurduğu Rize'de umutlu bekleyiş! Kayıp iki kişi için arama çalışmaları devam ediyor         
11:28
Almanya'da yaşayan gurbetçi sel felaketinin boyutunu gözler önüne serdi: Hastaneler bile boşaltılıyor Almanya'da yaşayan gurbetçi sel felaketinin boyutunu gözler önüne serdi: Hastaneler bile boşaltılıyor         
11:24
Transferde yılın bombası geliyor! Hulk'la görüşen Vitor Pereira, olumlu yanıt aldı Transferde yılın bombası geliyor! Hulk'la görüşen Vitor Pereira, olumlu yanıt aldı         
11:18
Annenin yaptıkları yürekleri sızlattı! Terk ettiği evinde 4 çocuğu açlıktan baygın halde bulundu Annenin yaptıkları yürekleri sızlattı! Terk ettiği evinde 4 çocuğu açlıktan baygın halde bulundu         
11:11
Özel harekat polisi kocasını kendi tabancasıyla öldürdü, Özel harekat polisi kocasını kendi tabancasıyla öldürdü, "Bunu hak etmişti" diye bağırdı         
09:41
Kendisini aldattığını iddia ettiği karısını canlı canlı yaktı! Dehşeti yaşatan koca bir daha gün yüzü görmeyecek Kendisini aldattığını iddia ettiği karısını canlı canlı yaktı! Dehşeti yaşatan koca bir daha gün yüzü görmeyecek         
09:35
16 yaşındaki kızı madde ile uyuşturup özel görüntülerini çekti! Cinsel ilişkiye girmek için şantaj yaptı 16 yaşındaki kızı madde ile uyuşturup özel görüntülerini çekti! Cinsel ilişkiye girmek için şantaj yaptı         
09:15
Koca ülke bu olayla çalkalanıyor! Sapık şarkıcı, konserde gözüne kestirdiği kıza rögarda tecavüz etti Koca ülke bu olayla çalkalanıyor! Sapık şarkıcı, konserde gözüne kestirdiği kıza rögarda tecavüz etti         
22:23
"Göğüslerim göbek deliğime kadar sarksa bile sütyen takmayacağım" diyen ünlü oyuncu Gillian Anderson'a komşuları isyan etti         
18:08
Ünlü oyuncu Cameron Diaz'dan ilginç cinsel ilişki itirafı! Genç görünmesinin nedeni olarak gösterdi Ünlü oyuncu Cameron Diaz'dan ilginç cinsel ilişki itirafı! Genç görünmesinin nedeni olarak gösterdi         
17:50
Caner Erkin yine şaşırtmadı! Canlı yayında takım arkadaşlarına söylemediği küfür kalmadı Caner Erkin yine şaşırtmadı! Canlı yayında takım arkadaşlarına söylemediği küfür kalmadı         
17:31
Laf atma tartışması kanlı bitti! Kalbinden vurulan şahsın yakınları fenalık geçirdi Laf atma tartışması kanlı bitti! Kalbinden vurulan şahsın yakınları fenalık geçirdi         
17:02
Evinin merdivenlerini yenilemek isteyen adam, kazdığı toprakta gömülü 160 adet bowling topu buldu Evinin merdivenlerini yenilemek isteyen adam, kazdığı toprakta gömülü 160 adet bowling topu buldu         
15:45
Büyükşen cinayetinde sıcak gelişme! Yasak aşk şüphelisi kelepçelenerek hastaneye götürüldü Büyükşen cinayetinde sıcak gelişme! Yasak aşk şüphelisi kelepçelenerek hastaneye götürüldü         
15:40
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2021 12:40:12. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri | 'Ölümlerden sonra flamingolar Tuz Gölü'ne gelmeyebilir' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement