KONYA'da Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Atilla Arslan, Tuz Gölü'ndeki flamingo ölümlerinin nedeninin, su azlığı kaynaklı beslenme yetersizliği olduğunu belirtti. Arslan, "Tuz Gölü havzasına yeterince su girişi olmayınca yavru flamingoların beslendiği omurgasız hayvanlar, eklem bacaklılar veya su yosunları da yeterli düzeyde olmuyor. Yeterince beslenemeyen yavru flamingolar da ölüyor. Bu ölümlerden sonra flamingolar Tuz Gölü'ne gelmekten vazgeçebilirler. Bu 1-2 yıl içinde olmayabilir ama yağış rejiminin düşük geçmesi halinde başka yöne gidebilirler" dedi.

Konya, Ankara ve Aksaray sınırlarında yer alan Tuz Gölü, su çıkışı olmadığı için kapalı göl olma özelliğini taşıyor. Kuşların göç yolu üzerinde olmasından dolayı birçok kuş türü, ilkbahar ve yaz aylarında burada konaklıyor. Her yıl 20 ile 22 bin arasında flamingonun konakladığı Tuz Gölü, yöre halkı tarafından 'flamingo cenneti' olarak adlandırılıyor. Gölde konaklayan flamingolar, kuluçka dönemini de burada geçiriyor. Geçen yıl da 18 bin yavru flamingo kuluçkadan çıktı.