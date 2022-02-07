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Ömer Onan: "Bilim Kurulu'nun kararlarıyla güncelleme yapıyoruz" - Son Dakika

Ömer Onan: "Bilim Kurulu'nun kararlarıyla güncelleme yapıyoruz"

07.02.2022 12:50

TBF Başkan Vekili Ömer Onan, Türkiye Kupası kura çekiminin ardından, pandemi koşullarında kuralları Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun onayı doğrultusunda düzenlediklerinin altını çizdi.

TBF Başkan Vekili Ömer Onan, Türkiye Kupası kura çekiminin ardından, pandemi koşullarında kuralları Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun onayı doğrultusunda düzenlediklerinin altını çizdi.

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkan Vekili Ömer Onan, Türkiye Kupası Kura Çekimi'nin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Türkiye Kupası'nda mücadele edecek olan takımlara başarılar dileyerek sözlerine başlayan Onan, "Geçen yıl pandemi dolayısıyla maçları oynatamamıştık. Bütün takımlara başarılar diliyorum" dedi. Pandemi şartlarıyla ilgili de konuşan Onan, "Sonuç itibariyle Sağlık Bakanlığı ve Bilik Kurulu'nun aldığı kararlar doğrultusunda güncelleme yapıyoruz. Salgın başladıktan sonra 14 gündü karantina. Sonra test yapılıyordu. Ardından 10 güne indi ve alınan son kararla da artık 7 güne iniyor. Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu '7 gün sonunda herkes test yapmadan hayatına devam edebilir ve maçlarını oynayabilir' dedi. Biz de talimatlarımızı buna göre değiştirdik. Futbol da böyle. Avrupa'da Euroleague'de de 7 günün ardından maçlar oynanıyor. Her kulübe eşit olarak talimatları uyguluyoruz. Bu süreç kolay değil. 2 senedir çok yıprandık. Elimizden geldiğince maçları oynatmaya devam ediyoruz. Her zaman Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun aldığı kararlarla formatımızı yapıyoruz ve bu forma içinde oynamaya devam edeceğiz" diyerek sözlerini tamamladı.

(Bozhan Memiş - Ozan Buğra Koşar - Samet Yalçın/ İHA)

Ömer Onan: Bilim Kurulu'nun kararlarıyla güncelleme yapıyoruz
Ömer Onan: Bilim Kurulu'nun kararlarıyla güncelleme yapıyoruz
Ömer Onan: Bilim Kurulu'nun kararlarıyla güncelleme yapıyoruz

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Sağlık Bakanlığı, Ömer Onan, basketbol, Türkiye, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ömer Onan: 'Bilim Kurulu'nun kararlarıyla güncelleme yapıyoruz' - Son Dakika


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