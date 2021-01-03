Son dakika haberleri! Ömrünü tamamlayan lastikler geri dönüşümle ekonomiye kazandırıldı - Son Dakika

Son dakika haberleri! Ömrünü tamamlayan lastikler geri dönüşümle ekonomiye kazandırıldı

03.01.2021 15:00
Son dakika haberleri! Ömrünü tamamlayan lastikler geri dönüşümle ekonomiye kazandırıldı, System.String[]

Son dakika haberler: MASKİ Genel Müdürlüğü, araç filosunda kullanım ömrünü tamamlayan 15 ton lastiğin çevreye zarar vermemesi için yakıt ve kaplama malzemesi olarak kullanılması noktasında geri dönüşüme kazandırdı.

MASKİ Genel Müdürlüğü, araç filosunda kullanım ömrünü tamamlayan 15 ton lastiğin çevreye zarar vermemesi için yakıt ve kaplama malzemesi olarak kullanılması noktasında geri dönüşüme kazandırdı. Bu sayede hem ülke ekonomisine hem de çevreye katkıda bulunuldu.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın "Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliği" kapsamında atık lastiklerin çevreye zarar vermemesi, yakıt ve kaplama malzemesi olarak ekonomiye kazandırılması ile geri dönüşümü projesine katkıda bulunmaya devam ediyor. Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı, iş makinesi ve araçlardan çıkan 15 ton ağırlığındaki lastikleri ilgili bakanlık tarafından yetkilendirilmiş firmaya teslim etti. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hayata geçirilen proje kapsamında Manisa'da ömrünü tamamlamış lastiklerden elde edilen granül ve toz haline getirilen kauçuk hammadde yürüyüş yollarına, spor sahalarına ve çocuk oyun gruplarının zeminlerine döşeniyor. Kentlerin peyzaj alanları, tenis sahaları, suni çim futbol sahalarında da kullanılacak olan hammadde, karayollarında asfalt katkı maddesine, lastik ayakkabıya ve bota dönüştürülüyor.

Ekonomik ve çevresel kalkınma için çalışılıyor

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Erman Aydınyer, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın ömrünü tamamlamış lastiklerin kontrolü yönetmeliğine MASKİ'nin de destek verdiğini belirtti. Aydınyer, "İdaremiz, bir yıl boyunca filosunda bulunan araçlardan çıkan ömrünü tamamlamış lastikleri geri dönüşüme kazandırdı. Bu proje sayesinde hem ülke ekonomisine de hem de çevreye katkıda bulunduk. Ekonomik ve çevresel kalkınma noktasında çalışmalarımıza bu anlayış doğrultusunda devam edeceğiz" dedi. - MANİSA

Son dakika haberleri! Ömrünü tamamlayan lastikler geri dönüşümle ekonomiye kazandırıldı
Son dakika haberleri! Ömrünü tamamlayan lastikler geri dönüşümle ekonomiye kazandırıldı
Son dakika haberleri! Ömrünü tamamlayan lastikler geri dönüşümle ekonomiye kazandırıldı
Son dakika haberleri! Ömrünü tamamlayan lastikler geri dönüşümle ekonomiye kazandırıldı
Son dakika haberleri! Ömrünü tamamlayan lastikler geri dönüşümle ekonomiye kazandırıldı
Son dakika haberleri! Ömrünü tamamlayan lastikler geri dönüşümle ekonomiye kazandırıldı

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi, Manisa, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberleri! Ömrünü tamamlayan lastikler geri dönüşümle ekonomiye kazandırıldı - Son Dakika Ekonomi


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