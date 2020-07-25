Son dakika haberleri: On Numara ve Süper On Numara çekildi - Son Dakika

Son dakika haberleri: On Numara ve Süper On Numara çekildi

Son dakika habere göre On Numara ve Süper On Numara oyunlarının çekilişi yapıldı.

Son dakika haberleri: On Numara ve Süper On Numara çekildi, System.String[]

On Numara ve Süper On Numara oyunlarının çekilişi yapıldı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, On Numara oyununun 948'inci çekilişinde kazandıran numaralar 5, 8, 10, 11, 12, 25, 28, 33, 34, 36, 40, 45, 47, 52, 54, 57, 59, 60, 66, 70, 73 ve 79 olarak belirlendi.

Çekilişte 10 bilen 1 kişi 136 bin 924 lira 85 kuruş ikramiye kazandı. Büyük ikramiyeyi kazanan kuponun İstanbul'un Esenyurt ilçesinden yatırıldığı belirlendi.

Öte yandan, internet üzerinden oynanan Süper On Numara'da da aynı 10 şanslı numarayı bilen çıkmayınca 217 bin 822 lira 73 kuruşluk ikramiye devretti.

Milli Piyango İdaresi, On Numara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2020 10:59

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: On Numara ve Süper On Numara çekildi - Son Dakika
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