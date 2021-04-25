Son dakika haberleri: Önce eşini bıçaklayarak öldürdü, ardından evini ve otomobilini ateşe verdi - Son Dakika

Son dakika haberleri: Önce eşini bıçaklayarak öldürdü, ardından evini ve otomobilini ateşe verdi

25.04.2021 07:12

Son dakika haberine göre Önce eşini bıçaklayarak öldürdü, ardından evini ve otomobilini ateşe verdiKIRIKKALE'de eşi Koçer D.'yi (56) çıkan kavga sırasında bıçaklayarak öldüren M.D. (75), daha sonra evini ve otomobilini ateşe verdi.

Önce eşini bıçaklayarak öldürdü, ardından evini ve otomobilini ateşe verdi

KIRIKKALE'de eşi Koçer D.'yi (56) çıkan kavga sırasında bıçaklayarak öldüren M.D. (75), daha sonra evini ve otomobilini ateşe verdi. Zanlı sorgusunda cinayeti işlediğini itiraf ederken, evde ve otomobilde çıkan yangınlar itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Olay, gece saat 23.30 sıralarında Bahçelievler Mahallesi Yeşilöz Caddesi'nde yaşandı. 15 gün önce eşiyle birlikte 3 katlı binadaki daireye taşınan M.D., iddiaya göre; evde çıkan kavga sonucu cinnet getirerek eşi Koçer D.'yi bıçaklayarak öldürdü. M.D. ardından evini ve otomobilini ateşe verdi. Yangını gören çevredeki kişilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. M.D., İtfaiye ekiplerinin yanan otomobili söndürme çalışmalarına da katıldı. İfadesi alınmak üzere polis merkezine götürülen M.D., eşi Koçer D.'nin yanan evde kaldığını söyledi. Yangının söndürülmesinin ardından eve giren ekipler, Koçer D.'nin cansız bedeniyle karşılaştı. Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde, Koçer D.'nin vücuduna aldığı bıçak darbeleriyle hayatını kaybettiğini belirlendi. Talihsiz kadının cenazesi, Yüksek İhtisas Hastanesi morguna kaldırıldı. Zanlı M.D. ise sorgusunda cinayeti itiraf etti.

Yangını ilk fark ederek, itfaiyeye bildiren Özcan Demir, Evden çıkan alevleri görünce bağırdım 'binada kimse var mı' diye. Arka taraftan zıpladım bütün zillere bastım, baktım kimse yok. Evden çıkmadan itfaiyeyi aradım. Daha sonra trafonun yanında evin sahibinin arabası da yanmaya başladı. Arabanın yandığını da görünce itfaiye geldi, yangına müdahale ettiler dedi.

Son dakika haberleri: Önce eşini bıçaklayarak öldürdü, ardından evini ve otomobilini ateşe verdi
Son dakika haberleri: Önce eşini bıçaklayarak öldürdü, ardından evini ve otomobilini ateşe verdi
Son dakika haberleri: Önce eşini bıçaklayarak öldürdü, ardından evini ve otomobilini ateşe verdi
Son dakika haberleri: Önce eşini bıçaklayarak öldürdü, ardından evini ve otomobilini ateşe verdi

Bahçelievler Mahallesi, İtfaiye, Polis, kavga, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Önce eşini bıçaklayarak öldürdü, ardından evini ve otomobilini ateşe verdi - Son Dakika


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