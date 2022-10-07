Olay, Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesi Selahaddin Eyyubi Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre iki aracın karıştığı kaza sonrası taraflar tekme tokat yolun ortasında birbirine girdi. Meydan muharebesine dönen olayda polis güçlükle ayırırken trafik kilitlendi. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

Kaynak: İHA

Diyarbakır, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haberi: Kaza sonrası tekmeli tokatlı kavga kamerada - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.