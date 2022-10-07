Son dakika haberi: Kaza sonrası tekmeli tokatlı kavga kamerada - Son Dakika
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Son dakika haberi: Kaza sonrası tekmeli tokatlı kavga kamerada

07.10.2022 13:16

Gelen son dakika haberlerine göre Kaza sonrası tekmeli tokatlı kavga kamerada Trafikte kaza sonrası kavgası kavga çıktı, polisler güçlükle ayırdı Diyarbakır'da kaza sonrası tekme tokat birbirlerine giren sürücüleri polis ekipleri güçlükle ayırırken, kavga sırasında trafik kilitlendi.

Kaza sonrası tekmeli tokatlı kavga kamerada

Trafikte kaza sonrası kavgası kavga çıktı, polisler güçlükle ayırdı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da kaza sonrası tekme tokat birbirlerine giren sürücüleri polis ekipleri güçlükle ayırırken, kavga sırasında trafik kilitlendi.

Olay, Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesi Selahaddin Eyyubi Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre iki aracın karıştığı kaza sonrası taraflar tekme tokat yolun ortasında birbirine girdi. Meydan muharebesine dönen olayda polis güçlükle ayırırken trafik kilitlendi. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

YORUMLAR (1)
  • Mawis Krty: Yamyam gibi inansınız sizde kendinize erkek mi diyorsunuz 1 kişiye 5 kisi utanın kendinizden utanin Cevap Yaz 2 0 Yayından Kaldır
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Kaynak: İHA

Diyarbakır, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi: Kaza sonrası tekmeli tokatlı kavga kamerada - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi: Kaza sonrası tekmeli tokatlı kavga kamerada - Son Dakika
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