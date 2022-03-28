Son dakika haberleri! Önce kovaladılar sonra vurdular, silahlı kavga kamerada - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri! Önce kovaladılar sonra vurdular, silahlı kavga kamerada

28.03.2022 19:09

Gelen son dakika haberlerine göre Önce kovaladılar sonra vurdular, silahlı kavga kameradaKAYSERİ Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 1 kişinin silahla vurularak yaralandığı kavga, güvenlik kamerasına yansıdı.

Önce kovaladılar sonra vurdular, silahlı kavga kamerada

KAYSERİ Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 1 kişinin silahla vurularak yaralandığı kavga, güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Tacettin Veli Mahallesi Şehit Miralay Nazım Bey Bulvarı üzerinde bulunan bir işyerinde meydana gelen olayda, A.V. ile A.G. arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın kavgaya dönmesi üzerine A.G., yanındaki silah ile bir süre kovaladığı A.V.'ye ateş açtı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, vücuduna isabet eden kurşunla yaralanan A.V., ambulans ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri de olayın meydana geldiği yerde inceleme yaptı.

Öte yandan, yaşanan kovalamaca ve şahsın silahla vurulduğu anlar çevredeki işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Son dakika haberleri! Önce kovaladılar sonra vurdular, silahlı kavga kamerada
Son dakika haberleri! Önce kovaladılar sonra vurdular, silahlı kavga kamerada
Son dakika haberleri! Önce kovaladılar sonra vurdular, silahlı kavga kamerada

YORUMLAR
500
Son dakika haberi | Esenyurt'ta polis merkezindeki ölüme ilişkin 12 polis ağır cezada yargılanıyor Son dakika haberi | Esenyurt'ta polis merkezindeki ölüme ilişkin 12 polis ağır cezada yargılanıyor Düğün sonrası iki grup arasında kavga çıktı, yumruklar havada uçuştu Düğün sonrası iki grup arasında kavga çıktı, yumruklar havada uçuştu

Münir Karaloğlu, Kayseri, Polis, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri! Önce kovaladılar sonra vurdular, silahlı kavga kamerada - Son Dakika


Son Dakika
19:01 Dünyanın gözü İstanbul'da olacak! Rusya-Ukrayna barış görüşmesi Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleştirilecek
18:59 A Milli Takım'dan 3 futbolcu kadro dışı kaldı
18:58 Uğur Işılak sözleriyle kimi eleştirdi! Konu ile ilgili anında yanıt geldi
18:53 Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Osman Uzun görevinden alındı
18:28 8 aylık kızını boğmaya çalışan anne, bir de o anları kayda aldı
18:22 Burak Yılmaz'dan sonra A Milli Takım'ın yeni kaptanı belli oldu
17:37 Kiev yakınlarındaki İrpin Ukrayna ordusu tarafından Rusya'dan geri alındı
17:34 Şanlıurfa'da çatıdan düşen işçi hayatını kaybetti
17:29 Son Dakika: Galatasaray'da sandığa gidilecek tarih netleşti! Başkanlık seçimi Nisan ayında olacak
17:08 9 Nisan'da gözler Aziz Yıldırım'da! Yüksek Divan Kurulu seçimine katılacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.03.2022 19:23:42. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri! Önce kovaladılar sonra vurdular, silahlı kavga kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement