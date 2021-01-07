Önlemlere uyulması Kovid-19'un yayılmasını engellemede kilit rol oynuyor - Son Dakika

Önlemlere uyulması Kovid-19'un yayılmasını engellemede kilit rol oynuyor

07.01.2021 09:57

Trakya Üniversitesi (TÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sedat Üstündağ, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede uygulanan sokak kısıtlamaları ve tedbirlerin vaka ve hasta sayısında ciddi bir düşüş sağladığını söyledi.

Trakya Üniversitesi (TÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sedat Üstündağ, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede uygulanan sokak kısıtlamaları ve tedbirlerin vaka ve hasta sayısında ciddi bir düşüş sağladığını söyledi.

Prof. Dr. Üstündağ, AA muhabirine, vatandaşların kurallara riayet ederek toplum sağlığının korunmasına yardımcı olması gerektiğini ifade etti.

Alınan tedbirler sayesinde vaka ve hasta sayılarında gözle görülür bir düşüş olduğuna dikkati çeken Üstündağ, "Bir süre önce hem PCR pozitif hem de klinik vaka gösteren hasta sayılarında bir artış meydana geldi. Gerek hastanede yatırılarak tedavi edilmesi gereken hastalar gerekse yoğun bakımda yatan hastaların sayısında artış oldu. Kısıtlamaların uygulamaya sokulması ve halkımızın da tedbir ve kurallara dikkatle uymasıyla gerek olgu sayılarında gerekse yatarak tedavi gören hasta sayılarında azalma oldu." dedi.

Üstündağ, alınan tedbirlerin yanında önlemlere riayet edilmesinin hastalığın yayılmasını engellemede kilit rol oynadığını dile getirdi.

Önlemlere titizlikle uyulmasıyla virüsün bulaş yollarının kesildiğini anlatan Üstündağ, şunları kaydetti:

"Kısıtlamalar önemli ancak bunun yanında kişilerin kendilerinin alacağı tedbirler de çok önemli. Maske, mesafe ve hijyen kuralına dikkatle uymamız lazım. Kısıtlama olsun olmasın, kendi sağlığımız ve toplum sağlığı açısından kurallara uymalıyız. Zaruri ihtiyaçlar haricinde kalabalıklara karışmamak gerekli. Bu başarının kalıcı olması için dikkatli olmalıyız. Aşıların devreye girmesiyle toplumsal bağışıklık da meydana gelsin ve bu hastalığı kontrol altına almış olalım."

Prof. Dr. Üstündağ, salgında sağlıkçıların büyük özveriyle çalıştığını söyledi.

Türkiye'de tüm sağlık çalışanlarının üzerine düşeni layıkıyla yerine getirdiğini vurgulayan Üstündağ, "Tedbirlerin yanında sağlık çalışanlarının olağanüstü gayretlerini hiç unutmamamız lazım. Kolay kolay kaldırılamayacak iş yüküyle karşılaşıldı. Bu süreçte çok canlar kaybedildi. Onlara minnettarlığımızı kelimelerle ifade edemeyiz. Uykusuz bir şekilde çalıştılar ve çalışmaya devam ediyorlar. Gelinen noktada birkaç hafta önceye göre iyi durumda olduğumuzu söyleyebiliriz." diye konuştu.

Önlemlere uyulması Kovid-19'un yayılmasını engellemede kilit rol oynuyor
Önlemlere uyulması Kovid-19'un yayılmasını engellemede kilit rol oynuyor
Önlemlere uyulması Kovid-19'un yayılmasını engellemede kilit rol oynuyor
Önlemlere uyulması Kovid-19'un yayılmasını engellemede kilit rol oynuyor

Sağlık Bilimleri Fakültesi, Trakya Üniversitesi, PCR Testi, toplum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Önlemlere uyulması Kovid-19'un yayılmasını engellemede kilit rol oynuyor - Son Dakika


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