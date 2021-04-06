Petrol fiyatları düştü, altın toparlandı - Son Dakika

Petrol fiyatları düştü, altın toparlandı

06.04.2021 08:38
Petrol fiyatları düştü, altın toparlandı, System.String[]

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefiklerinin (OPEC+), uyguladıkları petrol üretim kısıntılarını, Mayıs'tan itibaren kademeli olarak hafifletme kararının ardından, petrol fiyatlarındaki düşüş yüzde 5.0'i buldu.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefiklerinin (OPEC+), uyguladıkları petrol üretim kısıntılarını, Mayıs'tan itibaren kademeli olarak hafifletme kararının ardından, petrol fiyatlarındaki düşüş yüzde 5.0'i buldu.

ABD ekonomisindeki güçlü toparlanma işaretlerine karşın, ABD Hazine tahvil getirilerinin yakın zamanda ulaştığı zirveden düşmesinin etkisiyle doların zayıflamasına bağlı olarak, altın fiyatları hafif toparlandı.

OPEC+ üyelerinin Perşembe günü aldığı karar ile üretim kısıntısı Mayıs'ta günde ortalama 350,000 varil, Haziran ve Temmuz'da da günde ortalama 450,000 varil azaltılacak. Buna ek olarak, Suudi Arabistan'da halen günde 1.0 milyon varil olarak uyguladığı gönüllü üretim kısıntısını da Mayıs'ta 250,000 varil, Haziran'da 350,000 varil ve Temmuz'da 450,000 varil azaltacak.Haziran teslimi gösterge Brent petrolün varil fiyatı yüzde 4.7 düşüşle 61.61 dolara kadar, Batı Teksas ham petrolünün varil fiyatı da yüzde 5.46 düşüşle 57.98 dolara kadar geriledi.Küresel emtia piyasalarındaki spot işlemlerde;Brent petrol yüzde 0.82 artışla 62.81 dolar,Batı Teksas yüzde 1.11 artışla 59.44 dolar,altın yüzde 0.44 artışla 1,735.97 dolar,gümüş yüzde 0.77 artışla 25.08 dolar,bakır yüzde 0.05 düşüşle 8.805.00 dolar,platin yüzde 0.03 artışla 1,212.78 dolar,paladyum yüzde 0.43 düşüşle 2,651.38 dolar düzeyindeydi.İç piyasada, gram altın 453 liraya, çeyrek altın 746 liraya, Cumhuriyet altını da 2,973 liraya yükseldi.Ahlatcı Yatırım'ın analizinde, ons altının, geçen hafta paket beklentisiyle birlikte yukarı yönlü hareket ederken, dolar endeksinde görülen gevşemenin altına olumlu yansıdığına işaret edilerek, şöyle denildi: "ABD 10 yıllık tahvil getirilerinde yaşanan hareketliliğin azalması ons altındaki satış baskısını azaltıyor. Geçen Cuma günü açıklanan ABD Tarım dışı istihdam verisi beklenilenden yüksek gelmesi ekonominin seyri açısından olumlu sinyaller veriyor. Teknik açıdan incelendiğinde yukarı yönlü bir hareketin oluşması için 1700 dolar seviyesinin üzerinde kalıcılığın görülmesi gerekiyor. Tepki alımlarının görülmesi durumunda 1760 ve 1795 dolar direnç seviyelerinin takip edilmesi gerekiyor. Satış baskısının devam etmesi halinde ise 1715 ve 1690 destek seviyeleri yakından izlenecek."Bültende petrol fiyatlarına ilişkin de şu değerlendirme yapıldı: "OPEC toplantısı sonrasında yapılan açıklamalara göre yaz itibariyle artması beklenen talebin karşılanması adına artışların aşamalı olarak artırılacağına değinildi. Aşılamanın Dünya genelinde hız kazanması beklenilirken Brent petroldeki yükselişin devam etmesi öngörülüyor. Hafta içinde açıklanacak olan ABD ham petrol stokları, Brent petrolün seyri açısından yakından takip edilmesi gerekiyor. Teknik açıdan bakılacak olursa, yukarı yönlü hareketin sürmesi durumunda 63.30 ve 64.20 dolar direnç seviyelerinin takip edilmesi gerekiyor. Yaşanan gelişmelerle beraber aşağı yönlü bir seyrin oluşması halinde ise 62,35 ve 61.60 dolar destek seviyeleri önem arz ediyor."


Petrol, Mayıs, İran, Opec, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Petrol fiyatları düştü, altın toparlandı - Son Dakika Ekonomi


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