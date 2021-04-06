Petrol fiyatları düştü, altın toparlandı

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefiklerinin (OPEC+), uyguladıkları petrol üretim kısıntılarını, Mayıs'tan itibaren kademeli olarak hafifletme kararının ardından, petrol fiyatlarındaki düşüş yüzde 5.0'i buldu.

ABD ekonomisindeki güçlü toparlanma işaretlerine karşın, ABD Hazine tahvil getirilerinin yakın zamanda ulaştığı zirveden düşmesinin etkisiyle doların zayıflamasına bağlı olarak, altın fiyatları hafif toparlandı.